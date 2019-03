Indignado: Juanes estalla ante el uso de su música para fines políticos

View this post on Instagram

Una enorme tristeza e indignación llenan mi corazón en estos momentos. Hace unas horas he visto y escuchado como alguien afín a un partido político en España ha manipulado mi canción "A Dios le Pido", con el fin de hacer campaña política. Pido a todas las personas involucradas dejen de difundir el video y respetan la creación artística original, que como saben esta protegida por las leyes de propiedad intelectual a nivel mundial. Me reservo ejercer todos los derechos que las leyes me otorgan para que se respeta la integridad de mi canción.