Indocumentado se hizo pasar por agente de la Patrulla Fronteriza hasta que lo descubrieron

Marco Antonio de la Garza Jr., de origen mexicano, llegó a un acuerdo con las autoridades para declararse culpable de un cargo de fraude

Un agente de la Patrulla Fronteriza fue sentenciado a un año de libertad condicional, tras declararse culpable de mentir en su proceso de obtención de ciudadanía estadounidense al usar un certificado de nacimiento falso.

Según documentos judiciales a los que Efe tuvo acceso este viernes, Marco Antonio de la Garza Jr., de 38 años y nacido en México, uso un certificado de nacimiento falso fechado en Texas con el que obtuvo un pasaporte estadounidense y pudo servir en la fuerza naval.

El exagente fronterizo fue condenado a un año de libertad condicional el jueves en una corte federal de Tucson (Arizona), tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía por el que se declaró culpable de un cargo de fraude, y luego de ser acusado en marzo de 2018.

El caso sorprendió a muchos debido a que De la Garza Jr. burló el sistema y durante seis años logró formar parte de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), una agencia federal cuyo principal trabajo es precisamente evitar la entrada de inmigrantes indocumentados.

En una carta presentada en la corte y escrita por el exagente, que trabajó en el puerto de entrada de Douglas, en Arizona, el acusado aseguró que durante su juventud siempre creyó que era realmente un ciudadano de Estados Unidos.

“Mis padres me dijeron que yo era ciudadano estadounidense y toda mi niñez me hicieron creer que así era, por eso crecí pensando que era mi responsabilidad un día formar parte del Ejército estadounidense”, señaló en la misiva.

Lo cierto es De la Garza nació en México y residió con su madre en Matamoros, cerca de la frontera con Texas. Cuando era adolescente pidió a sus padres su acta de nacimiento y fue cuando supo la verdad.

“Mi madre me dijo que me había mentido y que era mexicano. Me negué a creerlo y vine a Estados Unidos con el certificado de nacimiento que me había dado”, relató.

Dicha acta de nacimiento, sin embargo, había sido obtenida de forma fraudulenta e indicaba que había nacido en Brownsville, Texas (EEUU), en diciembre de 1980, cuando en realidad nació en octubre de ese año en México.

De la Garza tiene dos hijas, de 2 y 4 años de edad, que son ciudadanas estadounidenses, la misma ciudadanía que tiene su esposa.

El futuro del exagente es incierto y puede ser deportado.