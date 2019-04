Mary Boquitas: “De tantos golpes que me dio Sergio Andrade, destrozó mis pompis”

La cantante tuvo que operarse para reconstruir su trasero

Mary Boquitas confesó que, de tantos golpes que le dio Sergio Andrade tuvo que someterse a cirugías reconstructivas.

Durante una entrevista para el programa De Primera Mano, María Raquenel, su nombre real, confesó algunas agresiones que vivió a lado del productor musical y las consecuencias físicas que esto le trajo.

“De tanto golpe que me dio, me destrozó mis pompis, literal la del lado derecho. Con el paso del tiempo no había ejercicio ni masajes que me ayudaran, tenía como una hendidura“, reveló.

La cantante decidió dejar los remedios caseros e ir con un cirujano plástico para ver si sus problemas tenían remedio.

El primer galeno con el que acudió le hizo una operación, pero su cuerpo rechazó el implante y dos meses después tuvo que buscar una nueva opinión.

Para su segunda cirugía, decidieron sacarle grasa de otras partes de su cuerpo e inyectársela en el glúteo, pero la piel de esa parte estaba muerta y tuvieron que reconstruirle otra vez para que sanara adecuadamente.

Boquitas se casó con Andrade cuando tenía 15 años, pero su relación era tormentosa, había golpes y codependencia, incluso Sergio la engañó con Gloria Trevi mientras seguían siendo pareja.

La vida de la joven se vio manchada cuando fue detenida el 13 de enero del 2000 y enviada a la cárcel junto a la intérprete de “Pelo Suelto” por el delito de corrupción de menores, secuestró y abuso de Karina Yapor.

Mary salió de la cárcel hace 15 años y actualmente se dedica a dar pláticas a adolescentes para evitar el maltrató y el abuso en las relaciones de pareja.

“Me arrepiento hasta de haberlo conocido”, dijo.

POR: Elizabeth García