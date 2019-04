El emotivo reencuentro de dos amigas que se conocieron en un orfanato hace 18 años

Ella era una bebé cuando llegó a la casa cuna, en donde una niña de 5 años se convirtió en la hermana que no tuvo

Apenas era una recién nacida cuando Sara Danyao fue llevada a un orfanato de Hubei, en China, en donde una pequeña de tan solo 5 años prácticamente la adoptó como su pequeña hermana, a quien cuidó como si en verdad fueran familia, hasta que un buen día sus caminos se separaron y nunca más volvieron a saber de sus vidas.

18 años después, Sara sintió la inquietud de saber qué había pasado con esa niña que se convirtió en su única familia, así que recurrió a las redes sociales, en particular a Twitter, para pedir ayuda a los usuarios y dar con el paradero de su mejor amiga de la infancia.

“Tengo que intentar esto. Necesito encontrar a la niña que sale a mi derecha en la foto (yo soy la del carrito). Ahora debe tener 21-23 años. No sé su nombre y ésta es la única foto que tengo. Si te reconoces en la foto, por favor, háblame. RT para difundir”, así comenzó el relato.

Tengo que intentar esto. Necesito encontrar a la niña que sale a mi derecha en la foto (yo soy la del carrito). Ahora debe tener 21-23 años. No sé su nombre y ésta es la única foto que tengo. Si te reconoces en la foto, por favor, háblame. RT para difundir. Abajo explico quién es pic.twitter.com/0ydZFJzSo7 — Not Sara 🚀 (@saracourdless) March 24, 2019

Las dos niñas fueron adoptadas en mayo de 2011 y según le han contado sus padres a Sara, la otra niña jamás se separó de ella durante el proceso, pues siendo 5 años más grande que ella, sentía esa responsabilidad de protegerla.

“La traductora que acompañaba a mis padres habló con ella y les explicó que esta niña cuidaba de mí en el orfanato. Al yo tener 11 meses y ella cinco años, ella era de las ‘mayores’ y por eso, tenía que cuidar de mí (ayudarme a comer, lavarme, vestirme, etc.) como una hermana mayor”, agregó Sara.

El único dato que tenía la chica de su amiga es que esta muy probablemente vivía en Madrid, pues ahí residía la pareja que la adoptó.

Muchas personas la cuestionaron respecto a la necesidad que sentía por encontrar a una mujer que no era nada de ella, a lo que respondió: “Es literalmente lo único que tengo y que sé de mi pasado, antes de que mis padres me adoptaran. No sé nada de mis padres biológicos ni de ningún pariente. Por favor, ayúdame a encontrarla”.

Por fortuna, esta historia tuvo un final feliz y ambas amigas se reencontraron.