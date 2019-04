Otro Rivera en la música: el hijo menor de Jenni debuta con una canción muy especial

El año en que nació, la "Diva de la Banda" grabó este éxito

El 2001 fue un año muy singular para Jenni Rivera. Grabó un disco, recibió su primera nominación a un Latin Grammy y nació su hijo menor, Johnny.

Dieciocho años después, Johnny Rivera, el menor de la dinastía debutará en el mundo de la música y lo hará precisamente con la canción que su madre grabó el año que nació: “Chicano jalisciense”.

“Hace como tres años he querido sacarla”, expresó el joven de 18 años en conversación con Puro Pa’DELante.

“Es una canción que creo que me queda mucho, el título lo dice todo ‘Chicano jalisciense'”, agregó.

Johnny es la segunda generación de la familia Rivera nacida en los Estados Unidos. Como millones de jóvenes de su edad, ha sentido que no encaja y a veces no se siente ni de aquí, ni de allá.

“Fue el primer disco por el que la nominaron al Latin Grammy”, dijo sobre la producción de su madre en aquel 2001.

“Muchos de mi generación no se sienten muy cómodos en nuestra cultura, muchos te critican si no hablas español y si hablas inglés muy bien, pues eres muy pocho… esas cosas me hicieron enojar un poco”, dijo al joven que reconoce con orgullo a Chiquis Rivera como su segunda madre.

“Decimos que queremos a los mexicanos, pero no podemos entender a nuestra propia sangre“, se quejó.

En sus redes sociales, Johnny ya presume el “look” con el que planea triunfar en la escena musical hispana.

Para lograr dar su paso a la música, Johnny contó con el apoyo de Ángel del Villar, a quien le tiene un cariño muy especial.

Ángel fue quien rescató a Chiquis, aseguró. “Le salvó la vida, porque cuando todos le echaron la espalda a mi hermana (por el conflicto con Jenni Rivera), él estaba con ella”.