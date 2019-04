Willie Colón tiene una rumba armada

El músico, cantante y compositor hará una parada el próximo sábado 6 de abril en el Prudential Hall, del New Jersey Performing Arts Center, como parte de su gira ‘La Rumba del siglo’

Willie Colón será el anfitrión de la “Rumba del Siglo”, nombre que le han dado a la gira que protagoniza el famosos músico, cantante y compositor de salsa y que el sábado 6 de abril llegará a Nueva Jersey.

La presentación, que tendrá lugar en el Prudential Hall del New Jersey Performing Arts Center, no podía tener un título más acertado. Colón, quien lleva más de cinco décadas en la música, asegura que esta será una noche cargada de energía y de temas clásicos de su extenso repertorio.

“Hemos preparado algunos popurrís para poder cubrir más terreno y complacer al público. ‘Idilio’, ‘La murga’ y ‘Amor verdadero’ son algunos de los temas que no se pueden quedar. También vamos a cubrir algunas de las canciones que compuse y arreglé para Héctor Lavoe. El grupo que me acompañará está tocando conmigo desde hace más de 20 años. Todos son virtuosos, yo soy el peor músico del grupo”, agrega risueño el trombonista.

Al recordar de las canciones que compuso para el cantante Héctor Lavoe, resulta inevitable hablar de la alianza artística que formaron, del aspecto que más llamaba su atención de Lavoe y del impacto que produjo esta colaboración en su carrera.

“Héctor se ganaba la gente en cuanto subía al escenario, en 15 minutos ya tenía el público en el bolsillo. Esa fue una mancuerna muy orgánica. La gran química que teníamos me hizo enfocar mucho más en la música y tratar de hacer algo diferente. Nosotros componíamos en cualquier momento, nos comunicábamos con nuestra generación, veíamos incluso a través de la música la unión entre latinos y no latinos”, comenta.

El también director de orquesta, que con su trombón y canciones cargadas de crítica social e historias de la cotidianidad neoyorquina revolucionó el terreno de la salsa, evoca además el instante en que se enamoró de la música y sus primeros pasos.

“Mi abuelita me regaló una trompeta cuando tenía 11 años y desde que la recibí me pasaba todo el día tocándola al punto de que mi mamá tenía que pedirme que tomara un descanso. A los 13 años ya comencé a acompañar grupos para tocar en bodas”, comenta el artista que con tan solo 17 años grabó ‘El malo’, su primer disco, de la mano del sello Fania Records.

A Colón, quien nació en el condado de El Bronx, le caracteriza un singular estilo de interpretar canciones con el que ha logrado seducir generaciones, desafiando tiempo y tendencias. Parecería que su trayectoria ha estado siempre cargada de ovaciones, pero Colón recuerda que su carrera también registra una fase en la que se vio rodeado de detractores que se vieron forzados a ceder ante la respuesta del público que lo ha respaldado siempre.

“Cuando rompí la relación musical con Rubén (Blades), algo que ya había pasado también con Héctor (Lavoe) fue una etapa muy difícil. Decidí que ya no iba a buscar más cantantes para la orquesta y que iba a cantar, entonces mucha gente me quiso apedrear. Quizás yo tampoco era muy buen cantante, pero seguí insistiendo hasta que encontré mi propio estilo. Ya llevo 25 o 30 años cantando y aún sigo recibiendo la aceptación de jóvenes que no me vieron nunca en un escenario con Héctor o con Rubén”, explica el artista que entre sus reconocimientos incluye un Grammy Latino especial por su trayectoria y contribución a la música.

El músico, que registra en su discografía 40 álbumes, ha dejado siempre a la luz una marcada sensibilidad social a través de su vida personal y de sus canciones. El intérprete de ‘El gran varón’ y de ‘Sin poderte hablar’, comparte también una de sus mayores preocupaciones en este momento.

“Estoy rezando porque el monstruo ese, que el animal (Nicolás Maduro) caiga. He visto como Venezuela ha sufrido estos últimos 20 años sin ayuda, es muy lamentable. Me alegra mucho ver que varios presidentes, entre ellos Donald Trump e Iván Duque (Colombia) se estén animando, que respalden los esfuerzos para tratar de sacar este tipo que ya está tambaleándose. El dilema de Venezuela es tan feo, malo, tan cruel, es una lástima ver así a un país que fue tan próspero”, concluye.

En detalle

Qué: concierto de Willie Colon

Cuándo: sábado 6 de abril a las 8 p.m.

Dónde: New Jersey Performing Arts Center

Entradas: Desde $49.00

Información: http://www.njpac.org/events/detail/willie-colon