Ataque racista en estación de gasolina por solo hablar español

"Trump necesita darse prisa y construir el muro" dijo la mujer al escuchar a un cliente hablar español

Una nuevo caso de intolerancia racial se presentó en una estación de gasolina en California.

Una mujer residentede San José fue atacada verbalmente por una empleada en una gasolinera de Shell por el simple hecho de hablar en español con otra mujer que trabajaba allí.

Grecya Moran ingresó a una estación de gasoina la semana pasada y fue recibida en español por un empleado que trabaja allí, minutos más tarde terminó siendo atacada por otra trabajadora de raza blanca, informó ABC 7.

Moran respondió en español, y las dos mujeres tuvieron una breve conversación antes de ser interrumpidas por una empleada que estaba furioso con ellas por no hablar inglés.

“Incluso me acerqué a ella y me disculpé”, dijo Moran al ABC 7. “Dije: ‘Disculpe, lo siento. Todo lo que estaba diciendo es que me saludaba en español. Cómo va mi día. Y ella dijo: ‘No me importa, habla en inglés porque esto es Estados Unidos’ ”.

Sin mediar palabra la mujer empieza a gritarle a la mujer diciéndole que “Trump necesita darse prisa y construir el muro”.

En este punto Morán sacó su teléfono y comenzó a grabar con su teléfono celular el comportamiento de la empleada.

En medio de la discusión a la mujer le dijo a su atacante que ella nació y se crió en los Estados Unidos, a lo que la mujer respondió: “¡Demuéstrame eso, madre!”