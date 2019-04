Bomberos de NYC encienden las alarmas ante recortes de personal por crisis presupuestaria

FDNY y el sindicato de trabajadores se enfrentan en una guerra de cifras

La ciudad está a punto de reducir el personal en los cuarteles de bomberos, medida que expondrá a los trabajadores y a todos los neoyorquinos a “mayor peligro”, alertaron funcionarios del sindicato.

Las camiones usualmente tienen cuatro operadores, pero 20 cuarteles en toda la ciudad actualmente llevan un “quinto hombre” que puede actuar como un comodín cuando se necesita una mano extra.

Según un viejo contrato laboral, el quinto hombre depende de si el FDNY puede mantener bajos sus números de licencia médica.

“Debido a que hemos superado el número acordado, reducirán esas compañías de 5 hombres a 4”, dijo Gerard Fitzgerald, presidente de la Asociación de Bomberos Uniformados (UFANYC).

“Las compañías de camiones operarán con menos de su asignación completa, eso para mí es muy peligroso“, alertó. “Si nos falta un componente clave, podría ser perjudicial”. Dijo además que el trabajo de los bomberos de NYC ha aumentado consecutivamente en los últimos años.

FDNY respondió que el sindicato aceptó el contrato y que no debería quejarse ahora que no pudo hacer su parte del trato, destacó New York Post.

“El sindicato negoció esto”, dijo el portavoz Frank Gribbin. “Durante décadas hemos operado de manera segura y efectiva con cuatro bomberos”.

El aumento de la licencia médica le cuesta a la ciudad mucho tiempo, porque cuando un bombero está fuera de acción, alguien más tiene que pagar, generalmente horas extras, para llenar el lugar, argumentó Gribbin. “El año pasado fue un mínimo récord en incendios graves, el más bajo en 30 años”, destacó.

El mes pasado, el comisionado bomberil Daniel Nigro comentó al rendir cuentas en el Concejo Municipal que 2018 fue un “año muy ocupado para el departamento” FDNY, ya que respondieron a 1.7 millones de llamadas, 4.8% más que en 2017. De esas, más de 1.4 millones fueron para emergencias médicas.

88 personas murieron en incendios en la ciudad de Nueva York el año pasado, la mayor cantidad en más de una década, dijo.

Y agregó que su departamento no recortaría los “servicios de primera línea”, a pesar de que se le pidió ahorrar $6.5 millones de dólares como parte de los reducciones presupuestarias de $750 millones solicitadas por el alcalde Bill de Blasio a todas las agencias.