Clases gratuitas de conversación en inglés para los inmigrantes

El programa “We Speak New York” les ayuda a navegar situaciones que todos vivimos en esta ciudad

Como inmigrantes sabemos que solo estudiando, pero más que todo practicando, lograremos un nivel de inglés que nos permita desenvolvernos bien no solo en las actividades cotidianas sino avanzar en el campo laboral y profesional.

Northern Manhattan Improvement Corporation (NMIC) tiene más de diez años impartiendo clases gratuitas de conversación en inglés. Comenzaron en 2008 con tutores de New York Cares y luego, en septiembre de 2016, implementaron el programa “We Speak New York”.

Actualmente realizan las inscripciones para los cursos de primavera.

Los viernes en la mañana, pequeños grupos de estudiantes trabajan junto a voluntarios a través de New York Cares para practicar su fluidez en inglés y sentirse cómodos usándolo. Las clases corren de 10:00 de la mañana a 12:00 del mediodía y son aptas para todos los niveles de inglés.

Los lunes por la tarde, los estudiantes trabajan con facilitadores voluntarios de Literacy Partners que administran el currículo de “We Speak New York”, una serie documental ganadora del premio Emmy que provee instrucción en inglés contextualizada con información útil para la población inmigrante de Nueva York. Las clases corren de 6:00 de la tarde a 8:00 de la noche y son aptas para quienes tienen un dominio básico del inglés.

Anualmente sirven a al menos 125 en ambas clases, informó Sara Chapman, directora de Servicios Educativos y de Carrera.

Como muchas organizaciones que reciben fondos de la ciudad y el estado para administrar clases de ESOL (English for Speakers of Other Languages), la NMIC sirve primordialmente a personas que están en los niveles más básicos de inglés.

“Ofrecemos algunas clases a niveles más altos, pero también vemos que tan pronto como los estudiantes logran un nivel de inglés práctico, obtienen un trabajo o cambian de trabajo y ya no pueden asistir a clases. Para servir a esos estudiantes, ofrecemos estas dos clases de una vez por semana que se enfocan más en usar el lenguaje en un sentido práctico en lugar de la gramática, cómo conjugar verbos, etc.”, añadió Chapman.

Dado que las clases son solo una vez a la semana, es más fácil para los estudiantes comprometerse cuando tienen trabajos o niños qué cuidar.

“Es muy fácil sobrevivir en esta área sin aprender inglés, por lo que esto les permite a los estudiantes practicar en un espacio seguro donde pueden cometer errores y ganar la confianza que necesitan para usar el inglés todos los días. Además, los estudiantes que atendemos aprecian el hecho de que los miembros de la comunidad están donando su tiempo y talento para ayudarlos a prosperar en los Estados Unidos”.

El plan de estudios

¿Hay que examinarse antes o durante las clases? De acuerdo con Chapman, sí. Usan la herramienta Best Plus 2.0, un examen estandarizado de lenguaje. “Si bien la mayoría de los estudiantes ven un aumento en sus calificaciones, muchos no pasan de un nivel de puntuación al siguiente porque las clases son de dos horas por semana. Nuestras clases tradicionales son de 10 a 12 horas por semana, y eso es lo que se necesita para avanzar. Además, la mayoría de los estudiantes ingresan a niveles más altos y es más difícil avanzar cuando ya se encuentra en un nivel más alto. Establecemos estas clases para poder servir a aquellos que no pueden participar en clases tradicionales, no para moverlos a niveles más altos”.

Añadió que el plan de estudios de “We Speak NY” es particularmente útil, ya que fue creado para ayudar a orientar a los nuevos inmigrantes a la vida en la Ciudad de Nueva York y les brinda información práctica, por ejemplo, sobre cómo hablar con un coordinador de padres en la escuela de los hijos.

Entre los estudiantes inscritos también hay algunos que asisten a clases tradicionales y asisten a estas clases de conversación para práctica adicional, por lo que aprovechan al máximo lo que les pueden ofrecer.

“Al utilizar programas dirigidos por voluntarios, podemos maximizar los fondos de la alcaldía que apoyan estas clases y, por lo tanto, podemos atender a muchos más estudiantes de una manera sencilla que a nuestras clases tradicionales. Se trata de ser flexible para satisfacer las necesidades de nuestra comunidad.

“We Speak NY” en línea

El programa tiene una plataforma digital con videos que muestra a habitantes de Nueva York que han venido de todas partes del mundo. El show ayuda a los estudiantes de idioma inglés a mejorar sus habilidades con el lenguaje, aprender sobre sus derechos y cómo acceder a servicios de la ciudad. Los videos se enfocan en temas importantes y muestra el lenguaje que se puede usar diariamente.

Puedes verlo en este enlace: https://wespeaknyc.cityofnewyork.us/episodes/

Información

Si estás interesado en tomar estas clases de conversación comunicate aquí para hacer una cita: