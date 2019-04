Estudiantes latinos pueden soñar con las carreras STEM

Alumnos Nueva York y Nueva Jersey, participan en conferencia de la Universidad de Columbia

Los estudiantes formaron equipos. Contando con la ayuda de profesionales latinos en distintas ramas de la ciencia y tecnología, tenían que pensar cómo construir una figura estable con espaguetis y marshmallows.

Se oye fácil, pero requiere analizar los materiales, crear una estrategia, hacer pruebas y contar con el apoyo de expertos. El Marshmallow Challenge fue la primera de varias actividades que 150 estudiantes de middle y high school realizaron durante la Conferencia Juvenil de la organización Hispanics Inspiring Students’ Performance and Achievement (HISPA).

Este ejercicio es usado para que los estudiantes practiquen trabajo en equipo y colaboración, construir la más alta y más estable estructura con recursos muy limitados para desarrollar en los individuos los atributos de colaboración, innovación y creatividad, todas habilidades importantes en las carreras de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés).

La 25a. y más reciente conferencia de HISPA se realizó el 15 de marzo junto a estudiantes latinos miembros de la Society of Hispanic Professional Engineers (SHPE), y en ella participaron estudiantes de las escuelas Manhattan Bridges High School y Community School District 4 (de la Ciudad de Nueva York); Mario J. Drago School No. 3, Martin Luther King, Jr. School No. 6, William B. Cruise Veterans Memorial School No. 11, Daniel F. Ryan School No. 19, Passaic Gifted And Talented Academy School No. 20 y Passaic Preparatory Academy (todas en Passaic, Nueva Jersey); y Jerome Dunn Academy No. 9, en Elizabeth, Nueva Jersey.

Para muchos de los estudiantes, era la primera vez que visitaban el campus de la prestigiosa Universidad de Columbia.

Este año, el tema de la conferencia fue “Take Action! Achieve Your Dreams” (¡Actúa! ¡Logra tus sueños!) y permitió a los estudiantes hacer una exploración de las carreras STEM así como conocer a 70 modelos a seguir, entre expertos en la academia, negocios, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas.

Las ponencias estuvieron a cargo de destacados profesionales latinos como la vicepresidenta sénior de Verizon Magda Yrizarry, el laureado poeta y motivador de Coolspeak, Joaquín Zihuatanejo, así como varios líderes de la Universidad de Columbia.

Los estudiantes participaron además en interesantes talleres de STEM; podían elegir entre el trabajo de redes con FIOS (con Verizon HSO), simular la producción de productos farmacéuticos de acuerdo con procedimientos de laboratorio (con Bristol-Myers Squibb, BMS), de competir en el STEM Major Trivia Bowl (con los ingenieros de Columbia y explorar la Internet de las Cosas (IoT, con AT&T) o Ciberseguridad (con Refinitiv y Latino Networks Coalition).

Entre los organizadores de este año, además de SHPE y Verizon, se contó con el patrocinio de ESPN y Bristol Myers Squibb.

“Para muchos de nuestros estudiantes es la primera vez que visitan HISPA. Para algunos otros es la segunda vez. Definitivamente, el programa ha impactado a nuestros alumnos positivamente.

Posteriormente a la visita a Columbia University, discutimos en clase las experiencias que cada grupo tuvo en los diferentes talleres”, dijo la directora de Jerome Dunn Academy No. 9, Horleida Guerra.

“Es muy alentador escuchar como estos chicos/as comparten la pasión de progresar o tener un mejor futuro educativo. Programas como HISPA motivan a nuestra generación a perseverar y superar cualquier obstáculo sin dejarse arrebatar la oportunidad de alcanzar sus metas”, añadió.

“Como fundadora de HISPA, estoy tan agradecida con todos los que se unieron, profesionales y estudiantes universitarios de SHPE, para ejecutar un día lleno de inspiración y de actividades interactivas que le demostraron a los estudiantes de intermedia la importancia de la educación y la colaboración para alcanzar sueños”, dijo la doctora en Matemáticas Yvonne Díaz-Claisse.

“Con nuestras historias de logros académicos, de trabajo arduo y de ser valientes en aprovechar oportunidades, estamos contribuyendo al futuro de este país. Nuestra meta es inspirar a los estudiantes a seguir esforzándose en la escuela y motivarlos para que lleguen a la universidad y consideren carreras en campos altamente cualificados”, añadió.

La población de origen hispana en Estados Unidos crece a un ritmo acelerado y se espera que pase de 55 a 119 millones en 2060. No obstante mientras el 90% de los hispanos afirma que ir a la universidad es importante, solo el 48% planea inscribirse y menos del 10% ha completado el grado de bachelor o uno más alto.

Según HISPA, investigaciones indican que la intervención temprana, especialmente durante los años de escuela intermedia, es clave para reducir las tasas de deserción. Eso también apunta a una fuerte correlación entre tener un modelo a seguir y el deseo de un estudiante de perseguir la educación superior.

Labor altruista

HISPA fue fundada en 2007, en Nueva Jersey, por la doctora Díaz-Claisse. Se dedica a movilizar a profesionales y modelos a seguir hispanos y latinos para mostrar a los estudiantes que ellos también pueden triunfar académica y profesionalmente.

La entidad ha trabajado con más de 2,500 mentores y ha impactado a unos 11,000 estudiantes en Nueva Jersey, la Ciudad de Nueva York, Florida y San Antonio, Texas.

Los programas que desarrolla son posibles gracias a Verizon Foundation. Sus socios anuales incluyen a Educational Testing Service, PSEG Foundation, Visa y Southwest Airlines; otros apoyos anuales son brindados por Merck y Wells Fargo.