Las brutales ofensas a Alexa Dellanos, hija de Myrka Dellanos, por diminuta tanguita mostrando su retaguardia

La joven modelo fue criticada severamente

Alexa Dellanos sigue dando de que hablar por sus diminutos atuendos en Instagram que suben la temperatura.

La cuenta oficial del programa “Despierta América” compartió una foto de la hija de Myrka Dellanos en donde salía luciendo una tanguita blanca que deja poco a la imaginación.

Momentos después, la propia Alexa compartió la publicación dentro de sus historias en Instagram volviendo a encender las redes.

En la cuenta del matutino, los fans del programar fueron poco amables con la exuberante mujer.

“Tan bella pero se exageró el trasero. Donde Dios no puso, no debe haber”, comentó un usuario. “Si se la come un tiburón, muere asfixiado por plástico”, otro usuario agregó. “Imagínense la inteligencia de esa mujer”, otro usuario se burló. “Una ola las va a explotar”, fue otro de los comentarios. “Ese cuerpo está fatal, yo no entiendo quien le hizo ese daño a una muchacha tan joven”, fue otro de los mensajes que se pudieron leer en la publicación.