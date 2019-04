Yalitza Aparicio respondió a los señalamientos de que “ya perdió el piso” y usa una doble para despistar a la prensa

La bella oaxaqueña gozó de California

Yalitza Aparicio se tomó unos días libres para emprender una nueva aventura después de triunfar con “Roma” de Alfonso Cuarón. La mexicana visitó Los Ángeles, California, y compartió paso a paso con sus seguidores en redes sociales.

Uno de los momentos más comentados fue cuando se dejó ver en sports bra y leggins, por primera vez en público.

A su regreso a la Ciudad de México, la oaxaqueña que rompió esquemas en su papel de Cleo, habló con la prensa y desmintió que utilice una doble para despistar a la prensa.

“Los medios la confundieron, no fue nada intencional”, explicó sobre el zafarrancho que se suscitó hace una semana después de una fiesta a la que acudió.

“No me prohíben nada, no he huido de la prensa, aquí estamos”, expresó a pregunta expresa de los reporteros si “ya se le subió” la fama a la cabeza.

Sin guaruras y sin relacionista público fue cómo encontramos a @YalitzaAparicio en el aeropuerto de la ciudad de México https://t.co/cLnFnzlArp pic.twitter.com/Oc24JQBEJV — Ventaneando oficial (@VentaneandoUno) April 1, 2019

Sobre una presunta rivalidad con su compañera Marina de Tavira, Yalitza aseguró que la admira y no compite con ella.

“Para nada, Marina es una mujer increíble, yo creo que ella les mostró a toda la sociedad que debemos apoyarnos entre mujeres”.

Yalitza negó tener novio, se dijo concentrada en su carrera, la que disfruta mucho.