Escuela charter especializada en dislexia abrirá este otoño

Staten Island contará, a partir de este año, con la única escuela diseñada para atender estudiantes con dislexia y otras discapacidades del lenguaje

Aproximadamente 224,000 estudiantes de la Ciudad de Nueva York tiene una necesidad especial, pero solo una fracción recibe los servicios que necesita para mejorar su rendimiento.

De acuerdo con un análisis de ChalkBeat, el año pasado más del 78% de estudiantes recibieron el apoyo requerido por sus planes individuales (IEP), los cuales incluyen servicios como consejería, terapia física o conductual. La cifra representa un incremento de cinco por ciento respecto a los estudiantes atendidos en el año escolar 2016-17.

Eso significa que unos 40,000 estudiantes, es decir el 22% de los que tienen necesidades especiales, recibieron solo una parte de las intervenciones que tenían derecho a recibir o no recibieron apoyo extra.

En particular, Staten Island tiene una tasa alta de estudiantes con necesidades especiales, pero ante las pocas opciones muchos padres han optado por enviar a sus hijos a escuelas privadas en Brooklyn y Nueva Jersey, añadió el reporte.

Esa es una de las razones por las cuales un grupo de educadores, defensores y personas involucradas en la educación se unieron para responder a las necesidades de la comunidad en cuanto a la educación especializada en dislexia y otras deficiencias del lenguaje. Así nació Bridge Preparatory Charter School, que abrirá sus puertas el próximo otoño y cuenta con el beneplácito del presidente del condado de Staten Island, James S. Oddo.

Un largo camino

Tim Castanza, director ejecutivo de Bridge Preparatory Charter School, explicó que el camino para lograr la autorización por parte del Board of Regents of the University of the State of New York comenzó hace unos tres años y medio.

El grupo detrás de la nueva escuela charter cabildeó intensamente ante Oddo, quien accedió a crear un frente común, de forma que el Grupo de Planificación fue integrado con expertos en alfabetización, defensores, educadores y padres. El grupo comenzó a trabajar en la aplicación para abrir la escuela charter en 2017 y fue autorizada en junio de 2018.

Bridge Preparatory Charter School abrirá con 86 puestos, 40 para 1er. Grado y 46 para 2o. Grado y añadirá grados y nuevos cupos hasta alcanzar su meta inicial de cubrir de 1o. a 5o. grado para el año escolar 2022-2023 sirviendo aproximadamente a 242 estudiantes.

El Departamento de Educación de NYC ha emitido una propuesta de co-ubicación de esta escuela en el Michael J Petrides Campus de Staten Island. Dicha propuesta será sometida a votación el 17 de abril.

Programa especializado

Bridge Preparatory Charter School ha planteado un modelo de enseñanza colaborativa que permite evaluaciones continuas, agrupación basada en habilidades y proporciones bajas de alumnos por maestro.

Su objetivo es aplicar el enfoque Orton-Gillingham, un método multisensorial ampliamente conocido que ha demostrado su eficiencia con todos los estudiantes, con o sin discapacidades de aprendizaje basadas en el idioma, que les proporciona las herramientas necesarias para conectar el lenguaje a las palabras.

También incluyen un enfoque de aprendizaje socioemocional (SEL) y también Extensiones temáticas de aprendizaje creativo (CLE, por sus siglas en inglés) que reflejan su creencia fundamental de proporcionar experiencias de aprendizaje multisensoriales para todos los estudiantes. Los CLE están especializados para promover el crecimiento creativo y ofrecer a los estudiantes actividades únicas que conectan su aprendizaje con el mundo que los rodea.

Entre sus disposiciones también está el uso de maestros fijos que permite a los educadores hacer la transición con sus estudiantes entre los grados, está orientado a brindar una consistencia muy necesaria para los niños, las familias y el personal.

El año escolar se dividirá en tres trimestres y el día escolar está diseñado para que sea más largo, proporcionando tiempo adicional para instrucción directa, programación en grupos pequeños, intervenciones específicas, enriquecimientos y extensiones de aprendizaje necesarias. Esto permite a los estudiantes completar todo el trabajo académico en la escuela, en lugar de hacerlo en casa.

Proceso de lotería

Como todas las escuelas charter, el periodo de aplicación cerró el 2 de abril y la lotería para la asignación de cupos se efectuará el 9 de abril. Aunque es una escuela clasificada como “citywide”, a la que pueden aplicar estudiantes de toda la ciudad, en la lotería tendrán preferencia los estudiantes de Staten Island.