Japón dará a ciudadanos 10 días de vacaciones para celebrar a su nuevo emperador, ¡pero muchos no están contentos!

El ascenso del príncipe heredero, Naruhito, se hará a finales de abril

A finales de abril, Japón les dará a todos sus ciudadanos 10 días de vacaciones para celebrar la coronación de su nuevo emperador. Sin embargo, aunque cualquiera pensaría que éstas son muy buenas noticias, la verdad es que mucha gente no está contenta con esta disposición en el país del sol naciente.

Muchos festejos

En noviembre del año pasado, las autoridades japonesas aprobaron un proyecto de ley para proclamar como días festivos nacionales el 30 de abril, así como el 1 y 2 de mayo, para celebrar el ascenso del príncipe heredero Naruhito a emperador; pues su padre Akihito, que aún está en el poder, renunciará a fines de abril.

A estos días de asueto se le suman las fechas del 29 de abril –que se celebra el cumpleaños del anterior emperador, Hirohito– así como las del 3, 4, 5 y 6 de mayo, que son otros días festivos que se establecieron desde hace mucho tiempo.

Al sumar todas las fechas, se hace un total de 10 días consecutivos de descanso.

¿Malas noticias?

A primera vista, esto sólo podría significar buenas noticias, y de hecho, muchos japoneses están reservando viajes en el extranjero para salir a vacacionar. Sin embargo, no todos comparten esta alegría, pues existe una buena porción de la población que se queja de que, en estos días, no habrá servicios de guardería, además de que no tendrán mucho qué hacer.

De acuerdo con una encuesta realizada por el periódico japonés, Asahi Shimbun, el 45% de los entrevistados aceptó que se sentía ‘infeliz’ por las largas vacaciones que tendrán, mientras que sólo el 35% aceptó sentirse contento.

Y es que muchas mujeres dijeron que tendrán que hacer muchas más tareas domésticas adicionales porque sus esposos e hijos estarán en casa en lugar de ir al trabajo o a la escuela.

Además, otras personas también dijeron que estarán 10 días sin escuelas ni guarderías, pues todo estará cerrado.

Otro problema es que los trabajadores a quienes se les paga por día o por hora también verán disminuidos sus ingresos, por todos los días que dejarán de generar ingresos.

Así que, como ves, en ciertas culturas, unas vacaciones largas no siempre son bien recibidas.

También te puede interesar: Joven millonario chino gasta $2,600,000 dólares en una obra de arte inspirada en The Simpsons