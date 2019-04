Chica Playboy: Suzy Cortez se quedó sin tanguita en Instagram y con tan solo un sostén transparente

La brasileña le hace la competencia a Celia Lora y Noelia, muchos no saben con quién quedarse...

Suzy Cortez ha hecho de las redes sociales su catálogo particular para promocionar todo su trabajo, ya sean censurado o no. La ex Miss BumBum de Brasil ha logrado que sus curvas sean noticia, incluso, en el mundo deportivo gracias a su pasión por el fútbol. La brasileña ha declarado su gusto por Leo Messi y Gerard Piqué, así como su eterna predilección por el FC Barcelona con desnudos y atuendos tan descarados como sensuales.

Hoy la chica de Playboy hizo que redes como Instagram entraran en ebullición. La modelo subió una fotografía en donde no solo aparece sin tanguita, sino que también dejó que se transparentaran sus senos con un sostén que se marcó a sus intimidades como una segunda piel.

Al igual que Noelia y Celia Lora, Suzy, se ha decantado por el contenido para adultos, coqueteando constantemente con la censura. Un juego de seducción que sus fanáticos alrededor del mundo parecen disfrutar sin reservas ni temor. Actualmente la brasileña cuenta con más de un millón de seguidores en Instagram.

