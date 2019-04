Periodista pide disculpas por publicar mensaje “Que se mate” a Armando Vega Gil

Karina Almaraz dijo que ha recibido amenazas de muerte en redes sociales después de haber publicado en Twitter su deseo de que el rockero se matara

La periodista Karina Almaraz, una de las simpatizantes del movimiento #MeTooMusicosMexicanos, ofreció disculpas a la familia del rockero Armando Vega Gil, quien se quitó la vida el lunes pasado tras ser señalado de acoso sexual.

Almaraz dijo que lleva dos días con amenazas de muerte en redes sociales después de haber publicado en su cuenta de Twitter su deseo de que el rockero se matara, como lo anunció el mismo lunes.

“Lo lamento mucho, fue un exabrupto, me merezco que la gente piense que soy una tonta. No me siento culpable de su muerte, me siento estúpida por el tuit, ofrezco disculpas a la familia de Armando

“Siento mucho haber sido tan insensible, el movimiento no quería hacerle esto a nadie“, señaló ayer Almaraz en una entrevista en el programa Ventaneando.

Vega Gil, quien fuera integrante de Botellita de Jerez, fue señalado el domingo de forma anónima por una mujer que contó que el músico la acosó cuando ella tenía 13 años.

Tras ello, el rockero, conocido como el Cucurrucucú, escribió un mensaje en Twitter para avisar que se quitaría la vida, pues aunque desmintió la acusación, dijo que le haría polvo su carrera.

No se culpe a nadie de mi muerte: es un suicidio, una decisión voluntaria, consciente, libre y personal. #MeeToMusicosMexicanos pic.twitter.com/pEXVf6beFn — Armando Vega Gil (@ArmandoVegaGil) April 1, 2019

A las pocas horas, su cuerpo fue hallado sin vida.

La cuenta de Twitter @MeTooMusicosMexicanos ya fue cerrada, pero pidieron no olvidar a otros músicos señalados de acosadores.