Un viaje musical por Cuba de la mano de Tiempo Libre

La agrupación cumple 17 años sobre los escenarios y para celebrar ofrecerá un concierto este domingo en nuestra ciudad

Las composiciones clásicas de Johann Sebastian Bach se funden con jazz latino, timba y son gracias al ingenio del grupo cubano Tiempo Libre, que se prepara para compartir con su público de Nueva York esta particular combinación musical.

Y es que la fusión de ritmos es la mejor carta de presentación de la agrupación que cumple 17 año, y que tiene en su haber producciones musicales como ‘Bach in Havana’, ‘Arroz con mango’, ‘O’Reilly Street’, ‘My Secret Radio’ y ‘Panamericano’.

Jorge Gómez, director musical y pianista del grupo cuenta que Tiempo Libre ofrecerá un concierto este domingo 7 en The Performin Arts Center del Purchase College State University en el que harán un repaso por los ocho álbumes de la agrupación.

“Este concierto será un viaje por la música cubana como la vivimos nosotros. Todos estudiamos juntos música clásica en la Escuela nacional de arte (ENA) en Cuba. Interpretaremos composiciones de Bach, pero con ritmos afrocubanos, música tradicional, como lo hace Buena Vista Social Club y también tendremos jazz y timba”, agrega sobre la agrupación que ha sido nominada en tres ocasiones a los premios Grammy.

Gómez adelanta además que el grupo, que ha colaborado con artistas como Gloria Estefan, Albita, Celia Cruz, entre otros, encabezará dos talleres en la referida universidad para adentrar a los estudiantes en diversos géneros y estilos de la música cubana.

“Básicamente hablaremos de los instrumentos que usamos, cómo los usamos y en cuáles ritmos. También tocaremos estilos musicales de Cuba, entre los que no faltara el danzón, la guaracha y el son. Concluiremos los talleres animando a los estudiantes a bailar salsa”, añade.

Tiempo Libre presento su más reciente producción musical ‘Lo que te toca’ el año pasado y Gómez explica que el proceso de creación del álbum fue una experiencia tan grata como las anteriores porque no se trata de reunirse a trabajar, el grupo se divierte al máximo haciendo lo que les apasiona.

“El proceso es siempre el mismo, nos reunimos en la casa de alguno de los integrantes del grupo, hablamos del tipo de historias que vamos a contar y de los estilos musicales. Luego cada uno trae la idea para una canción y mientras cantamos los coros, jugamos dominó y hacemos una barbacoa. Disfrutamos mucho de todo lo que hacemos. Somos una familia”, afirma.

Gómez recuerda que Tiempo Libre nació en Miami de manera casual, como una extensión del grupo que acompañaba a la cantante Albita Rodríguez. En las etapas en las que no tocaban con Albita Rodríguez comenzaron a buscar trabajo y como resultado y sin muchas complicaciones surgió también el acertado nombre del grupo.

“El grupo se formo con el tiempo libre que tenía del trabajo con Albita Rodríguez. Luego las casas discográficas comenzaron a prestar atención a la timba, un estilo musical que en ese momento no existía en Miami. Todos me decían que estaba loco, que era un desfasado y que ese ritmo no era comercial, pero la música es una energía muy fuerte que rompe cualquier barrera y esa idea loca nos ha mantenido juntos por casi dos décadas”, plantea.

La batalla contra el reguetón

De igual manera, Gómez habla de las dificultades que ha encarado el grupo durante su trayectoria y explica que la parte más espinosa es la de conseguir el apoyo en la radio y en toda la infraestructura de la información relacionada con la industria de la música. Gómez también habla de una actual batalla contra el reguetón en ese sentido.

“Ahora mismo la lucha contra el reguetón es grandísima porque si tu no tocas reguetón no eres músico, no existes. En eso hay involucrado mucho dinero, es como un negocio, no es una cosa musical y cuando tú no estás a ese nivel de negociación, entonces el mundo pierde diferentes alternativas musicales. Nosotros seguimos haciendo la música que nos gusta y llevando a la gente un pedacito de Cuba en cada concierto”, concluye.

En detalle:

Qué: concierto de Tiempo Libre

Cuándo: Domingo 7 a las 3 p.m.

Dónde: The Performing Arts Center, Purchase College

Información: http://www.artscenter.org / tiempolibremusic.com