Nieto hispano salvó milagrosamente a su abuela en voraz incendio en Brooklyn

El fuego dejó 54 familias sin hogar y 23 heridos

La señora María Correa no tiene dudas de que su nieto le salvó la vida el pasado miércoles 3 de abril.

Cuando se suponía que Danny estaba en la universidad, se encontraba en casa justo a tiempo para cargar en brazos a su abuela materna desde el 4to piso del edificio en Sunset Park donde un voraz incendio dejó 54 familias sin hogar y 23 heridos, la mayoría bomberos.

“Yo no puedo caminar, y ¿cómo bajaba las escaleras?”, narró la señora de 77 años a NY1 Noticias. “Todo eso lleno de mangueras… ¿Por dónde iba yo a pasar? Si no es por él yo no estuviera aquí”.

“Yo la saqué a ella en mis brazos por todo ese humo es el 4to piso”, relató Danny Hurtado.

La ciudad está ofreciendo servicios de refugio a las víctimas del fuego que dejó inhabilitado el edificio.



En un comunicado la Cruz Roja dice que recibió peticiones de asistencia de 50 de las 54 familias afectadas. De éstas, 28 fueron ubicadas en hoteles durante los primeros días.

Por ahora la señora Correa está sin sus medicamentos y pasa las noches en casas de amistades.

“Tengo entiendo que lo perdimos todo, documentos, cositas pequeñas que uno toma como si nada”, dijo el nieto Danny, quien no ha podido volver a entrar al edificio.

En GoFundme se ha creado una página con una meta de $100 mil dólares para ayudar a los damnificados del incendio.