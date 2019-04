¿Los grandes líderes del narco están “a salvo” con el Gobierno de AMLO?

El presidente mexicano insiste en que la captura de capos es "un espectáculo"

GUADALAJARA, Jal. – El Gobierno mexicano no tiene entre sus prioridades armar operativos para capturar a los grandes capos de la delincuencia organizada, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Cuestionado en un par de ocasiones sobre la presencia del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y su líder, Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”, López Obrador afirmó que su Gobierno no procederá ya con operativos para ir en contra de algún cártel en particular, pues los consideró un espectáculo.

En vez de ello, las fuerzas federales se dedicarán a analizar las incidencias de homicidios, robos y otros delitos para mantener presencia en las calles, así como atender las causas de la violencia, aseguró.

“No se trata ya de operativos como era la costumbre, operativos contra un cártel en particular, nos interesa la seguridad pública, ese es el cambio, no había elementos para garantizar la seguridad de la gente.

“Las metas antes eran a qué personaje de la delincuencia organizada famoso se detiene, y se hace un espectáculo ¿y qué se resolvía con eso si seguía la violencia, si seguía la inseguridad?, entonces lo que queremos es atender las causas, ir al fondo”, afirmó AMLO.

Por otro lado, concordó con la visión que el gobernador Enrique Alfaro ha reiterado en el sentido de que disputas criminales son las que aumentan los homicidios, aunque matizó al asegurar que también han muerto inocentes.

Para explicar en qué zonas hay mayor presencia de delincuencia organizada presentó una tabla de los estados con más homicidios registrados durante el pasado jueves, en donde Jalisco apareció en segundo lugar al igual que Baja California, ambos con 10 casos.

Los dichos del presidente mexicano contrastan con las prioridades de EEUU de capturar a “El Mencho”, considerado el “enemigo público número uno”, así como de Ismael “Mayo” Zambada, por quien la DEA también ofrece una recompensa.