Carlos Baute recibirá la tercera mayor alegría de su vida

Junto a su esposa Astrid Klisans dio un importante anuncio

Aunque fue a principios del pasado mes de febrero cuando trascendió la noticia de que Carlos Baute y Astrid Klisans, así como los pequeños Markuss (2) y Liene (1), se disponían a convertirse en familia numerosa con la futura llegada de un nuevo bebé, en ese momento el cantante venezolano quiso tranquilizar los ánimos y mostrarse precavido al señalar que las pruebas para corroborar el buen estado del feto todavía no habían arrojado pruebas concluyentes.

Tanto es así, que en conversación con los periodistas que se dieron cita en la alfombra roja del último programa del concurso televisivo en el que participaba, ‘Tu cara me suena’, el afamado intérprete no dudó incluso en calificar de “imprudentes” las informaciones que habían sacado a relucir un hecho que, como él mismo confesaba, todavía no habían dado a conocer ni a varios de sus familiares.

“Estamos todavía esperando las pruebas para ver si hay latido y asegurarnos de que todo marcha bien. Yo no quise dar la noticia hasta saber que todo está bien, porque ya tuvimos una pérdida. Sería una linda noticia, pero es que hasta la familia me reclamó, porque no lo habíamos contado. Queríamos esperar un tiempo”, explicaba el artista sin perder la sonrisa pero claramente decepcionado ante la repercusión generada por tan delicado asunto.

Afortunadamente para todos, este fin de semana el matrimonio ha confirmado finalmente -y haciendo gala de un comprensible entusiasmo, dadas las circunstancias- que el tercer embarazo de la diseñadora evoluciona favorablemente y que, si todo va según lo previsto, dentro de unos meses los cuatro recibirán “felices” a esa esperada criatura con la que, además, Astrid y Carlos pondrán el broche de oro a casi una década de relación sentimental y a siete años de idílico matrimonio.

“¡Estamos felices de confirmar nuestro tercer embarazo!! A por la familia numerosa, amor @carlos_baute #MarkussBK#LieneBK #TercerBebeBK”, ha escrito la también arquitecta en su perfil de Instagram junto a una entrañable foto de familia que les retrata a los cuatro posando detrás de un cartel en el que se puede leer: “Vamos a ser hermanos mayores”. En la imagen queda patente que Astrid luce ya una abultada barriguita que, todo sea dicho, casa a la perfección con su amplia sonrisa.