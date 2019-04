Cartel de Sinaloa amenaza al Jalisco Nueva Generación con narcomanta y quema de autos

Zapopan arde en llamas, a juzgar por fotos que circulan en redes

La presencia del Cartel de Sinaloa (CDS) se dejó sentir en la ciudad de Zapopan, en el estado mexicano de Jalisco con mensajes amenazantes contra su rival Nueva Generación (CJNG).

En redes sociales circulan desde este lunes imágenes de la narcomanta dejada por supuestos miembros del grupo antes liderado por Joaquín “El Chapo” Guzmán en la que advierten al CJNG de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, que “ya llegaron”.

El narcomensaje fue dejado en Esmeralda y Lapislázuli, de la Colonia Residencial Victoria, de acuerdo con una publicación en la cuenta de Twitter de Alerta GDL.

Desconocidos, además, incendiaron un lote de autos. En el ciberespacio se ven fotos de los coches en llamas.

“Ya llegamos por lo que nos pertenece. Nosotros no robamos, no extorsionamos, no secuestramos. Venimos por todo, pinches tacuaches mugrosos”, lee la amenaza que finaliza con la firma del Cartel de Sinaloa.

Precisamente, en Zapopan, uno de los 125 municipios que conforman Jalisco, este lunes se registró un asesinato que se vincula con el crimen organizado.

El de tempranas horas de ayer se suma a otras 22 ejecuciones en el Estado desde el viernes, según reportó Partidero.com.