Dos apuñalados en triángulo amoroso de despecho en Brooklyn

El atacante celoso se presentó en la casa de su ex novia

Una mujer y su novio fueron apuñalados por un hombre que fue pareja de ella, ayer por la mañana en Brooklyn.

Según el reporte policial, el atacante se presentó en la casa de su ex novia en Crystal Street, cerca de Glenmore Avenue en East New York, alrededor de las 9:30 am del lunes y acuchilló a ambas víctimas.

La mujer (33) fue herida en la cara y su nuevo novio, de 53 años, en el torso , dijo la policía.

El atacante, que según la policía tiene unos 50 años, huyó del edificio. Las autoridades todavía están tratando de encontrarlo.

Ninguna de las personas involucradas ha sido identificada, reportó New York Post.

Las víctimas fueron trasladadas en condición estable al Brookdale University Hospital Medical Center.