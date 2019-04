La adoptó hace 27 años sin imaginarse que sería quien le salvaría la vida

Hace 27 años, Billy Houze adoptó a una niña y la hizo parte de su familia, salvándola del abandono.

Este hombre, oriundo de Kings Mountain, en Carolina del Norte, no pensó en aquel momento que su decisión no solo transformaría el futuro de la pequeña sino que le salvaría la vida a él.

Hace un tiempo, Billy, de 64 años, enfermó de los riñones y le indicaron que debía someterse a una cirugía biliar. Pero lo más preocupante del diagnóstico era que si no se sometía a un trasplante, solo podría vivir cinco años más.

Le dijeron que estaría en lista de espera y probablemente demoraría siete años en encontrar un donante, según Good Morning America.

Intentando encontrar algún donante lo más rápido posible; sus cuatro hijos biológicos se hicieron las pruebas para saber si podrían ayudarlo, pero los exámenes revelaron que no eran compatibles.

Sin embargo DeLauren McKnight, la chica que había sido adoptada por la familia hace 27 años también quiso hacerse el análisis y sorpresivamente salió compatible con su padre adoptivo.

“Ella me dijo: ‘Papá, pensabas que me estabas salvando la vida y me apartaba del cuidado de acogida, pero en realidad, me estabas salvando la vida para que pudiera salvar la tuya más tarde'”, dijo Houze.

“Lo llamo mi Superman. Sin él y mi madre, no sé dónde estaría. No hay nada en este mundo que no le daría para que pueda disfrutar de la vida y estar allí a mi lado”.

En la próximas semanas, padre e hija serán operados y esperan ansiosos ese momento.