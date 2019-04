Las voces de Cuba y Latinoamérica se juntan en el Havana Film Festival New York

El HFFNY celebra su 20 aniversario mostrando la riqueza cultural y tradiciones del continente a traves del cine

Más de 35 películas que vienen de ser premiadas en los festivales más importantes del mundo forman parte de la cartelera del Havana Film Festival New York (www.HFFNY.com), que este año celebra 20 años mostrando lo mejor del cine de Cuba y Latinoamérica.

Organizado por The American Friends of the Ludwig Foundation of Cuba (AFLFC), el HFFNY 2019 se llevará a cabo del 9 al 16 de abril, y traerá a la ciudad historias de suspenso, fantasía, aventura, venganza, amor, comedias críticas a la política burocrática, dramas sobrenaturales, documentales impactantes que desentierran verdades, rompen silencios e imaginan nuevos mundos.

Las películas provienen de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, República Dominicana, México, Perú y España, y muchas de ellas tendrán su estreno internacional en Estados Unidos y Nueva York, y además serán acompañadas de mesas redondas, sesiones de preguntas y respuestas y otros eventos especiales organizados por reconocidas figuras del cine latinoamericano.

“El programa de este año tiene que ver con la perspectiva de los directores ya no como testigos sino como protagonistas que, además de mirar, participan; las nuevas voces de cineastas están buscando no sólo hacer vanguardia sino un cambio en el pensamiento del cine latinoamericano; que se vea a la industria cinematográfica funcionar como un todo que genera entretenimiento sin dejar esa conversación de lo político y social que tanto necesitamos”, dice Diana Vargas, directora artística de HFFNY. “Igualmente parte importante de nuestro programa de vigésimo aniversario es destacar el trabajo de las directoras de América Latina y latinas en Estados Unidos que, paradójicamente, han estado haciendo cambios en la industria dominada por hombres para incluir historias que presenten un nuevo punto de vista”.

Como todos los años, HFFNY rendirá homenaje a los directores que han dejado con sus filmes una huella en la historia; este año el turno es para Fernando Pérez, uno de los cineastas más respetados de Cuba, con las proyecciones de algunas de sus obras más emblemáticas, como Suite Habana y Clandestinos, además de una presentación especial sobre su filme más reciente, INSUMISAS.

Para conmemorar el 500 aniversario de la fundación de La Habana, el festival trae a Nueva York una histórica retrospectiva cinematográfica con algunos de los cineastas más reconocidos de la capital cubana. El programa incluye una proyección especial, con copia restaurada, de la obra maestra Memorias del Subdesarrollo, con su escritor, Edmundo Desnoes, quien hablará sobre la película. Además, una serie de documentales de La Habana mezclados con películas recién restauradas del reconocido documentalista cubano Santiago Álvarez, de quien además se celebran 100 años de su nacimiento.

El martes 9 de abril, 7pm, HFFNY extiende la alfombra roja en el SVA Theater para dar la bienvenida oficial a los directores y películas que compiten por el Havana Star Prize. La cinta que abre el festival, y que marca el hilarante debut de Arturo Infante como director, es El Viaje Extraordinario de Celeste García. Una maestra jubilada deja su trabajo en el Planetario de La Habana para encontrar una nueva y más gratificante vida entre extraterrestres.

La competencia continúa el miércoles 10 de abril, 1:00 pm, en AMC Loews 34th, la sede principal del festival, y termina el lunes 15 de abril, 7:30pm, con el Havana Star Prize Awards Ceremony, seguido con la presentación especial de HFFNY, y estreno en EE.UU. de Insumisas, un drama histórico de los directores cubanos Fernando Pérez y Laura Cazador sobre la primera cirujana en América Latina y uno de los juicios más escandalosos en la historia de Cuba.

El martes 16 de abril, 6:30 p.m., el 20° HFFNY baja el telón en DGA Theater con una celebración de Carlos Acosta, bailarín y coreógrafo cubano de fama internacional. The International Performing Arts Foundation (TIPAF) y The American Friends of Ludwig Foundation of Cuba (AFLFC) presentan el estreno en Nueva York de YULI (Iciar Bollain, 2018), el conmovedor largometraje sobre la vida de Acosta, que narra su ascenso desde la pobreza y el prejuicio hasta convertirse en un icono en el mundo de la danza.

La recaudación por la venta de los boletos VIP, que incluyen el cóctel y la fiesta cubana, se destinarán para apoyar programas de intercambio en las artes y una residencia de 3 años en Acosta Danza, la cual es abierta a bailarines emergentes de limitados recursos en todo el mundo.

Las películas se presentan en varias salas de la ciudad. En Manhattan: Directors Guild Theater (DGA) (110 W 57th St), AMC Loews 34th Street (312 W 34th St), SVA Theatre (333 W 23rd St), NY Institute of Technology (16 W 61st St). Queens: Museum of the Moving Image (36-01 35th Ave., Astoria). El Bronx: iD Studio Theater (311 E 140th St).

Para más información y detalles del festival, así como el programa completo, visite en www.hffny.com.