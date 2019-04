Piden pasar ley ‘Safer NY’ como parte de la reforma judicial

Coalición hizo un llamado al gobernador Andrew Cuomo y a la Legislatura en Albany

Los legisladores en Albany siguen avanzando en su agenda de aprobar una serie de medidas antes de que termine el periodo ordinario de sesiones el próximo junio, y entre las propuestas que analizan está una reforma del sistema judicial que, según un grupo de organizaciones, no estará completa si no se aprueba como parte de ella la legislación ‘Safer NY Act’.

Así lo aseguró una coalición integrada por más de 90 organizaciones, que realizó una demostración este martes en las afuera de la Cámara del Senado estatal, en el Capitolio en Albany, en la cual insistieron en que si el gobernador Andrew Cuomo y los legisladores son serios en sus promesas de mejorar el sistema penal del estado, deben aprobar ese paquete de leyes.

Como parte del ‘Safer NY Act’, exigieron que se revoque la medida 50-a, que prohíbe la publicación de expedientes disciplinarios de oficiales, lo que consideran es una ‘ley del secreto policial’ que perjudica a los neoyorquinos.

El ‘Safer NY Act’ es un paquete de proyectos de ley diseñados para aumentar la transparencia y la responsabilidad de la policía, a la vez que se mejora la seguridad pública en las comunidades de Nueva York, aseguraron los manifestantes.

“Esta legislación es crítica para mejorar la responsabilidad y la transparencia de la Policía en el estado. Si bien hemos visto importantes esfuerzos de la Legislatura estatal para abordar los problemas de la justicia penal, es necesario reiterar que la reforma policial no puede olvidarse en la conversación”, dijo Monifa Bandele, portavoz de Comunidades Unidas para la Reforma Policial y MomsRising.

El activista agregó que la reforma de la justicia penal “está incompleta sin abordar la política policial discriminatoria y abusiva: la legislatura debe actuar rápidamente para aprobar los proyectos de ley de la Safer NY en esta sesión”.

En la demostración también participaron familiares de víctimas de brutalidad policial como Valerie Bell, madre de Sean Bell, muerto a manos de policías en el 2016, quien dijo que su hijo fue asesinado por el NYPD “en una lluvia de 50 balas en su noche de bodas, pero ninguno de los oficiales involucrados fue responsabilizado. Desde entonces, me he dedicado a luchar por un cambio sistémico para que las futuras familias tengan más posibilidades de lograr la justicia que mi familia no ha alcanzado. Es por eso que hago un llamado a la Legislatura del estado de Nueva York para que apruebe la Ley Safer Act”.