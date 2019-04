¿Puede una petición familiar afectar una visa de turista?

En mi columna Consulta Migratoria® de esta semana contesto la pregunta de un lector que teme perder su visa de turista si lo pide su padre ciudadano estadounidense

Cada caso es distinto y las respuestas varían según el historial migratorio de cada persona.

Aquí respondo de forma general a sus dudas. Por favor consulten con un abogado de inmigración para recibir asesoría legal personalizada antes de comenzar cualquier trámite.

Soy soltero de 26 años y he tenido una visa de turista por más de 15 años. Mi padre ciudadano americano vive en Estados Unidos hace 23 años y quiere pedirme. Él me dice que para hacerme el trámite tengo que viajar a Estados Unidos con mi visa de turista. ¿Perdería mi visa de turista si hago lo que mi padre me indica? –José S.

José, tu padre puede presentar una petición familiar a tu favor ya sea estés dentro o fuera de los Estados Unidos. No deberías perder tu visa de turista.

Para hacer el trámite tu padre debe presentar varios documentos al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), incluyendo evidencia de su ciudadanía estadounidense y tu acta de nacimiento.

Es de suma importancia que tu padre te pida lo más pronto posible si ambos cumplen todos los requisitos. Hay una larga espera para emigrar por medio de la categoría familiar F1, hijos solteros mayores de 21 años de ciudadanos estadounidenses. Por ejemplo, si eres mexicano tendrás que esperar aproximadamente 22 años. Si eres ciudadano de otro país latinoamericano, el tiempo de espera es aproximadamente nueve años.

Mientras esperas el procesamiento de la petición familiar que tu padre presentará a tu favor, podrías seguir visitando temporalmente a los Estados Unidos con tu visa de turista siempre y cuando le demuestres a un oficial de aduanas que eres admisible al país y que no tienes intención de quedarte a vivir o trabajar en los Estados Unidos, entre otros requisitos.

Por favor consulten con un abogado de inmigración antes de comenzar cualquier trámite migratorio.

Para más información y consejos de inmigración, visite mi sitio web Inmigración Hoy .

Envíe sus preguntas a preguntas@consultamigratoria.com. Incluya información detallada sobre su situación para mejor responder sus preguntas.

El Dr. Nelson A. Castillo es abogado de inmigración y autor de La Tarjeta Verde: Cómo obtener la residencia permanente en los Estados Unidos . Es ex Presidente de la Asociación Nacional de Abogados Hispanos y del Concejo Vecinal de Westlake South de Los Ángeles. Para información sobre como consultar con el Dr. Castillo, haga clic aquí .

El propósito de esta columna es brindar información general. No se puede garantizar ni predecir cual será el resultado de la información presentada por el Dr. Nelson A. Castillo. La información no se debe tomar como un consejo legal para algún individuo, caso o situación. Esta columna podría ser considerada un anuncio por los Reglamentos de Conducta Profesional de abogados de varios estados, incluyendo en California y Nueva York. Consulte con un abogado de inmigración para recibir asesoría legal personalizada antes de comenzar cualquier trámite migratorio.