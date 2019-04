Rashel Díaz y su sensual bailecito en Un Nuevo Día de Telemundo

View this post on Instagram

¡Buenos días mi gente hermosa! No crean que me fuiii, realmente estaba en unas pequeñas vacaciones, 😅y ya hoy regresé para compartir con ustedes en @unnuevodia. Aunque descansé bastante, ya extrañaba estar con este equipo hermoso. 💪🏻Así que aquí me tienen, bailando como me encanta y agradeciendo un día más 🙏🏻 ¿ya están listos para vernos? 🙌🏻 #VidaRashel #UnNuevoDia