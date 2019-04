Agenda de Nueva York: Los eventos que no te puedes perder

Prepárate para asistir al concierto de Rosario Flores, el encuentro en escena de los cantantes Sophy y Fausto Rey y noche de salsa con la Orquesta Guayacán

Jueves 11

Niños: En busca de los huevos de Pascua

Celebra el Dia de Resurrección junto a los más pequeños de la casa en la ‘Egg-Cellent: An Easter Adventure’ una actividad que les permitirá salir en busca de los coloridos huevos de Pascua, trabajar con manualidades y pintar sus rostros, entre otras actividades. Este evento es temático y estará inspirado en la historia de Alicia en el País de las Maravillas. De 11 a.m., a 2:00 p.m. En el Gertrude Ederle Recreation Center, 232 W. 60th St. Manhattan. Este evento es gratuito, solo requiere de reservación. Información: http://www.nycgovparks.org

Viernes 12

Feria Internacional del Libro LACUHE

Asiste a la tercera edición de la Feria Internacional del Libro LACUHE, organizada por The Latin American Cultural Heritage Inc. El evento, que se llevará a cabo los días 12, 13 y 14 de este mes, tendrá como país invitado a Perú y será dedicado a las escritoras Linda Morales y Rina Soldevilla. Entre los asistentes especiales a la feria figuran el actor y escritor Luis Enrique Romero, Taty Hernández, Deidamia Galán, el cantautor Víctor del Villar, el historiador Ramón Espínola y el conferencista Jonathan D’Oleo, entre otros. Desde las 9 a.m., en Lehman College, 250 Bedford Park Blvd, Bronx. Información: 718-515-7519 y 347-891-4529.

Sábado 13

Concierto: Orquesta Guayacán

La Orquesta Guayacán trae una descarga de éxitos a Nueva Jersey. Baila a ritmo de temas como ‘Vestido bonito’, ‘Mi muchachita’, ‘Cada día que pasa’, ‘Oiga’, mire, vea’, ‘Cuando hablan las miradas’ y ‘Carro de fuego’, entre otros. La agrupación colombiana, que cumple tres décadas sobre los escenarios, además interpretará temas de ‘Supernatural’, la más reciente producción de la banda. Desde las 10 p.m., en XL Night Life (antes Envy Night Club) 323 N Broad st, Elizabeth Nueva Jersey. Entradas: $25. Información: http://www.tickeri.com

Concierto: Sophy y Fausto Rey

Prepárate para disfrutar de una noche repleta de salsa, merengue, bachata, baladas, bolero, bossa nova y jazz, a cargo de dos estrellas de origen caribeño cada una con luz propia. La intérprete puertorriqueña Sophy y el cantautor y guitarrista dominicano Fausto Rey compartirán escenario este sábado para repasar lo mejor de sus respectivos repertorios. En el Lehman Center for the Performing Arts, en 250 Bedford Park Boulevard West, Bronx. A las 8 p.m. Entradas desde $50. Información: http://www.LehmanCenter.org

Sabores de Gowanus

Diviértete en grande durante un recorrido en el que podrás probar diversos platos y bebidas de la zona de Gowanus en Brooklyn. Los establecimientos comerciales que participarán en esta ruta están ubicados a tan solo varios bloques del canal Gowanus en donde encontrarás espacios artísticos e históricos. En la tercera y cuarta avenida. De 2 a 6 p.m. Entradas desde $20. Información: http://www.tastesofbrooklyn.com

Festival de salsa picante

Si disfrutas de los platos con salsa picante, entonces estarás de fiesta el sábado 13 y domingo 14 de abril durante la séptima edición del NYC Hot Sauce Expo. Los amantes de las comidas picantes podrán degustar de forma ilimitada salsas de más de 50 marcas de todo el mundo. Esta feria también incluye competencias como la Carolina Reaper Pepper Eating Contest en coordinación con el libro de Récord Guinness. La Carolina Reaper es considerada la pimienta más picante de todas en las que se encuentran disponibles en el mercado. En el Brooklyn Expo Center, 79 Franklyn Street. Información: http://www.nychotsauceexpo.com

Plácido Domingo en La Traviata

No puedes perder la oportunidad de ver en escena al tenor español Plácido Domingo, quien interpretará el papel de ‘Giorgio Germont’ en la ópera La Traviata. La pieza de Verdi se presentará en el Metropolitan Opera House, en Lincoln Center. Domingo interpretará el referido rol en las funciones pautadas para los días 13, 17, 20, 24 y 27 de abril. Información: http://www.metopera.org

Charla gratuita y en español en el MoMa

El Museo de Arte Moderno (MoMa) invita a explorar las obras más populares del museo, realizadas por artistas como Frida Kahlo, Meret Oppenheim, Pablo Picasso y Jackson Pollock a través de una charla. La sesión titulada ‘hablArte’ será presentada en español y estará a cargo de las expertas Angela García y Tamara Kostianovsky. ‘hablArte’ es gratuito para miembros y personas con entrada al museo y no es necesario inscribirse. En el Atrio Marron, Planta 2. A partir de la 1:30 p.m. Información: http://www.moma.org/calendar/events/5456

Domingo 14

Explora una fábrica de colores

Visita “Color Factory”, una exhibición interactiva y multisensorial en la que un colectivo de artistas presenta 16 instalaciones que giran en torno al tema del color. Esta experiencia, que exhorta a apreciar los colores que ofrece la cotidianidad y su efecto en las emociones, está abierta de jueves a martes desde las 10 a.m., y se extiende hasta las 11 p.m. En el 251 Spring Street, en SoHo. Información y entradas: http://www.colorfactory.co/about

Miércoles 17

Concierto: Rosario Flores

Canta a todo pulmón junto a la cantante española Rosario Flores durante el próximo concierto que la artista ofrecerá en la ciudad. Flores, miembro de una dinastía de artistas, funde en su música flamenco, pop, blues, rumba, soul, bossa nova entre otros sonidos. Conocida por temas como ‘Como quieres que te quiera’ y ‘De mil colores’, Rosario actuará en el Sony Hall de Times Square, Manhattan at 8pm. Boletos: $79. Información: http://www.ticketmaster.com