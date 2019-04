Alexa Dellanos es atrevida y muestra sus íntimos encantos hasta en el salón de belleza

View this post on Instagram

Es un placer para nosotros tu visita @alexadellanos esperamos disfrutes tu cabello gracias por escogernos para cambiar tu estilo Alexa tenia varias (3) tecnicas de extenciones en su cabello (Tapes ,keratinefusion,microbeats) El proceso demoro unas 10horas (2horas y medias quitando sus extenciones) Nosotros lo corregimos usando solo 1 tecnica (grapas) Tambien realizamos su cambio de color y sus extenciones , Usamos extenciones de cabello Humano natural y la tecnica de una por una con grapas Gracias 😊 . . it is a pleasure for us your visit alexa, I hope you enjoy your hair and thank you for choosing us to change your style Alexa had several (3) extension techniques in her hair (tapes ,keratine fusion,microbeats ) we corrected her using only 1 technique (mini microrings) We also made her color change and extensions, We used natural human hair extensions and the technique one by one with minimicrorings ,the process tooks araund 10hours (2hours and 30mints for remove the old hairextensions) Thank you 😊 @alexadellanos . . #miamihair #miamihairstylist #miamiblonde #miamibalayage #miamihairextensions #miamihairsalon #hair #olaplex #hairextensions #alexadellanos #fashionblogger #blonde #balayage #hairideas #hairgoals #instavideo #viral #hairvideo #video #instahair . . (i do not own this song copyrights)