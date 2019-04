Dayanara Torres continúa activa con proyectos que no afecten su salud

View this post on Instagram

So Grateful for so much🌸 Siempre Agradecida por tanto… . Y con estos Ángeles en la tierra… @paulanthonylove Gracias por tu luz, tu paz, por enseñarme a meditar y por tu hermosa amistad & mi Reina Madre, Lela… Gracias por enseñarme con tu ejemplo a ser fuerte y salir adelante… Me siento tan Bendecida de tenerte aquí conmigo y agarrada de tu mano caminar. . #ElPoderDeLaOracion #Oracion #Rezar #Orar #NoMeSuelten #Agradecida de ustedes #Siempre #🙏🏻 #Faith #Fe #Blessed #Loved #Guerrera #Strong