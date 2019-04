La I: ¿Griega o Latina?

Otras letras que se las traen son la B y la V.

Todos conocemos las letras de nuestro idioma: las más frecuentes (E y A), la que mejor se presta a diminutivos cariñosos (I), la que pluraliza casi todo (S), la nasal por excelencia (N), la más elusiva (X), la que no puede vivir sin compañía (Q), las que vienen solas o duplicadas (L y R) y la más nuestra de todas (Ñ).

¿Pero sabe cómo se llaman las letras del español? Parece una pregunta fácil pero, al igual que las notas musicales, tiene sus bemoles.

Hay letras cuyo nombre no representa complicación alguna: la a, la jota, la efe, la ese, la pe. Y así sucede con la mayoría. Pero hay más de una que presenta variantes, según las costumbres nacionales, y la mayor diferencia se da si el hablante es español o hispanoamericano.

La Ortografía Básica de la Lengua Española, una obra de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), publicada en el 2012, nos da la respuesta. En ella colaboraron diez miembros de la Academia Norteamericana de la Lengua Española (ANLE) encabezados por el entonces director Gerardo Piña-Rosales.

Empecemos por la tradicional diferenciación entre ‘y griega’ e ‘i latina’. La Ortografía aconseja llamarlas respectivamente ‘ye’ e ‘i’, en el primer caso en analogía con el nombre de la mayoría de las consonantes. Dice que “se da precedencia al nombre ye por diferenciarse sin necesidad de especificadores del de la letra i’.

Otras letras que se las traen son la B y la V. A la primera se le llama be larga, be grande o be alta, según el hablante, y a la segunda ve, ve corta, ve chica, ve chiquita, ve pequeña. La Ortografía recomienda que la B se llame be y la V, uve. ¿Le suena extraño? Los españoles la usan, aunque muy pocos hispanoamericanos reconocen ese nombre. La obra académica dice que también en este caso se recomienda uve “por distinguirse sin necesidad de añadidos del nombre de la letra B”.

Nos queda el caso de la que yo llamo ‘doble V’ y otros ‘ve doble o doble u’. ¿La recomendación? Quizás ya la haya sospechado. Si a la V se le dice ‘uve’, entonces a la W se le dirá… ‘uve doble’. ¿Le convence?

Jorge Ignacio Covarrubias es secretario general de la Academia Norteamericana de la Lengua Española (ANLE)