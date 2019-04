Narcovideos, narcomensajes y ejecutados; violencia imparable al sur de México

En las últimas horas ha habido al menos cinco muertos a manos del narcotráfico

La violencia no cesa en el estado turístico de Guerrero, al sur de México. Así lo demuestran las desgarradoras imágenes en redes sociales que van desde narcovideos, narcomensajes, hasta el reporte de ejecutados al parecer a manos de grupos del narcotráfico.

En un video que circula en redes sociales se ve a un supuesto taxista al que “levantaron” para que grabara un mensaje en el que se advierte a más choferes como él, de su ruta y otras, que los que pasen por cierto lugar conocido como la Marquelia, en el municipio de Ometepec, tendrán que pagar derecho de circulación al crimen organizado, y el que no lo haga sufrirá las consecuencias. Además antes de finalizar el video, el secuestrador dispara su arma al aire, como forma de decir que lo que anuncia no es broma, si no una amenaza formal.

#Ometepec #Guerrero Levantan a taxista de la Ruta Ometepec – Acapulco. Amenazan a taxistas de las demás rutas que pasen por Marquelia. Rara la vez que un taxi pase sin pasaje en Marquelia, igual ahí siempre cargan gasolina. Ya manda la delincuencia al parecer. pic.twitter.com/BnwySLA9OU — m u e r t e (@_gloriousdead69) April 11, 2019

En otro hecho, se reportó el hallazgo del cuerpo de un joven desnudo en el puerto turístico de Acapulco, quien aparentemente fue sometido a tortura antes de ser asesinado a sangre fría. Junto al cadáver estaba un narcomensaje en el que sus agresores señalan que le hicieron eso por dedicarse al robo y que quienes sean sorprendidos delinquiendo tendrá el mismo trágico final.

El otro hecho de violencia fue protagonizado por el hallazgo de cuatro personas atacadas por presuntos integrantes de algún grupo del narcotráfico. Según reportaron en redes sociales, el saldo fue de cuatro muertos, tres habrían perdido la vida en el lugar de la agresión, mientras que el otro, camino al hospital. En el lugar de la ejecución ocurrida en el municipio de Taxco, también en Guerrero, habrían encontrado al menos 40 casquillos de bala percutidos, lo que indica que la misión de los sicarios detrás de este crimen habría sido matar a los jóvenes a como diera lugar.

#Fotos 3 de los 4 ejecutados en #Taxco murieron inmediatamente, uno más en el hospital; en el lugar se recogieron más de 40 casquillos percutidos. pic.twitter.com/RSlVTiMyFn — AE Noticias (@AENoticias1) April 10, 2019

Apenas este fin de semana, en Acapulco, un turista estadounidense fue ultimado durante un enfrentamiento entre dos sujetos que pasaron por la calle disparándose a plena luz del día.