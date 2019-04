‘Ya no se parece’: Los crueles ataques contra Kate del Castillo de ‘La Reina del Sur’ por su rostro

"Parece que todas van al mismo carnicero", fue una de las críticas que recibió la actriz

Kate del Castillo regresa a la pantalla de televisión con la secuela de “La Reina del Sur” que sus fans la esperan con ansias. Esta semana se realizó una premier donde se exhibió el primer capítulo de la continuación que tiene a todos a la expectativa.

Durante su paso por la alfombra roja, la actriz se dejó ver ante toda la prensa pero a varios fans les pareció su rostro un poco extraño. Hubo quienes criticaron a la protagonista de la narcoserie de Telemundo diciendo que ya no se parecía y hasta quienes cuestionaron que si estaba embarazada.

“Esta no se parece a ella”, escribió un fan en Instagram. “Se ve vieja y demacrada. Parece que está usando droga”, otro admirador observó. “Ay no, a mi me gusta mucho Kate pero esos dientes que le pusieron…”, otro usuario comentó. “Ella era muy linda con su carita cuadra, ahora ya no se parece con ese perfil que se ha hecho. Parece una más del montón, parece que todas van al mismo carnicero”, también se pudo leer entre los comentarios.

“La Reina del Sur” estrena el próximo lunes 22 de abril a las 10pm/9c por Telemundo. Rodada en ocho países, la serie que marca el regreso de “La Reina del Sur” transcurre ocho años después de que la poderosa narcotraficante Teresa Mendoza desapareció en el Programa Federal de Protección de Testigos de los Estados Unidos, luego de derrocar al candidato presidencial mexicano Epifanio Vargas. Ahora vive en total anonimato en Italia como “María Dantes”, donde cría apaciblemente a su hija Sofía en el pueblo toscano de Massa Marittima. Sin embargo, su vida toma un giro inesperado y ella hará lo imposible para recuperar su trono como La Reina del Sur.