Aleyda Ortiz como Zuleyka Rivera y Natti Natasha mostró su colita quemada por el sol, con un bikinazo en Instagram

I’m strong because of you #mom, I believe in Love because I learned unconditional love from you ❤️ Thank you mamá linda. Te adoroooo Mi momento favorito con mami fue justo antes de que me entregaran al altar a Ricardo (foto #3) 🥰 Un dato curioso mis papás ayer celebraron 31 años de casados y 5 días antes de nuestra boda mis suegros celebraron su 37 aniversario. 💕 Definitivamente escogimos la mejor fecha para nuestra boda. Ahora a celebrar aniversarios toditos juntitos 🤣 que creen? Las fotos espectaculares gracias a @kerenphotography #aleydayricardo #thecasanovaswedding #yosoysucasanova #momanddaughter