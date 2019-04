El “Piojo” calienta el clásico ante Cruz Azul y le responde a Caixinha: “Soy su ídolo”

Miguel Herrera responde a las recientes declaraciones del técnico celeste, que lo acusa de estarse quejando del arbitraje

Miguel Herrera dijo ser el ídolo del DT de Cruz Azul, Pedro Caixinha, quien hace unos días dijo que espera que las quejas del “Piojo” sobre el arbitraje no influyan durante el Clásico Joven de este domingo.

Está no es la primera vez que Caixinha se manifiesta en contra de Herrera o las Águilas, como también pasó previo a la Final de ida del semestre anterior.

“Soy su ídolo, a lo mejor. No sé, él (Caixinha) tiene su forma de actuar, yo la mía, y en los últimos dos partidos no podemos hablar de la misma forma del arbitraje porque a ellos no les han marcado nada en contra y a nosotros sí.

“Es cuestión de que se juegue, si él (Caixinha) ha visto nuestros últimos dos partidos tendrá que ver lo que nos han marcado. Que tome sus dos últimos partidos y los últimos dos nuestros y seguro se dará cuenta”, dijo Herrera.

Por si fuera poco, “El Piojo” dijo que a Cruz Azul le pesa mentalmente enfrentar a las Águilas por los antecedentes entre ambos en los últimos torneos.

“Tienen que preguntárselo a ellos, pero yo creo que sí les pesa enfrentar al equipo que tanto pedían en la Final y les volvió a ganar. Yo creo que obviamente les pesa en el estado de ánimo, pero es otro torneo, ellos están metidos en otro envión, recuperándose.

“Estos partidos que son Clásicos no encierran esa parte de quien llegan bien, quien no, o quien sale mejor. Es un Clásico y hay que jugarlo a morir”, explicó.

Finalmente Herrera descartó a Nicolás Castillo, Nicolás Benedetti y Oribe Peralta para el duelo de mañana.