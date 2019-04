¿Cuál de estos “fake holidays es su favorito?

El día de los hermanos. El día de la Nutella. El día de la hermana y el hermano (como si no bastara con el de los hermanos). El del perrito recién nacido. El de la mascota. El del beso. El de la Lasagna. El de la ropa interior. El del sandwich de queso derretido…

Desde que hay redes sociales parece que todos los días se celebrara “el día de” y yo me pregunto cada día quién fue el desocupado que inventó cada uno de esos días.

Yo, la verdad, califico para celebrarlos casi todos. Me encanta la nutella, tengo perrito, adoro los pancakes, tengo a quien besar (y que me bese), me enloquece el queso derretido… pero no tengo hermanos y ese día tuve que celebrar en mi “feed” de instagram a más de 2000 usuarios que nunca habían estado tan felices de la hermandad. Unos me enternecieron poniendo foticos de ellos y sus hermanos, de niños. Otros los pusieron como lucen hoy y entendí que podía ser venganza.

Lo justo es que dos días después se celebró el día del hijo único. Y a mí realmente me dio como pena tratar de convencer a más de 2000 hermanos tan felices que yo era más feliz que ellos por no tener hermanos. Preferí dejar la cosa así y celebrar al día siguiente, con la foto más linda de “Mía”, el día de la mascota.

Si usted quiere saber que día se celebra hoy no es sino que vaya al National Day Calendar creado por Marlo Anderson. Ahí le dicen si hoy es el día del novio, del marido, del abrazo, o algo más complicado: el día del abrazo a un presentador de noticias. Así como lo lee. El 4 de abril usted debía (y podía) abrazar a Jorge Ramos, a Ilia Calderon, Patricia Janiot, o a Enrique Acevedo, sin tantita pena si se los llegara a encontrar. Era su día.

Me queda claro después de pasar el día de hoy investigando, que el día del Pancake lo creó International House of Pancake en el 2006 y que aunque parezca que todo esto esto es un invento de las redes sociales, los “días de” o “fake holidays” como les dicen, se inventaron mucho antes de que existiera la Internet. El día de la donut por ejemplo existe desde 1936. Hoy, sin duda, se han hecho más populares gracias a las redes sociales.

Existe incluso un “Día de nada” que se celebra el 16 de enero. Y el día de la Pereza que se celebra el 14 de agosto. Y es que como dice Anderson, el creador del website que explica cada uno de estos días, en medio de tantas malas noticias siempre es grato recordar que hoy se celebra algo bueno que pueda agrupar a la gente.

Mientras tanto, no se puede negar que “los días de” dan tema de conversación. Descubrí que hay un día de pensamientos inconfesables, otro día de los calcetines perdidos y que el 25 de junio usted debe felicitarme porque es el día del columnista. Aunque un mes después estaré celebrando uno de los que más disfruto, el 29 del julio porque es el día mundial del sueño.

Y a ese voy a agregarle algo más para celebrar que no le va a gustar a los dormilones… que ese sueño sea cumplido.

Sobre la autora

Luz María Doria es inmigrante colombiana, periodista, productora ejecutiva de Despierta América y autora del libro “La Mujer de mis Sueños”. Podrán encontrar su columna cada lunes en nuestro diario impreso y en este sitio web.