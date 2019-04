Video: ‘Game of Thrones’ temporada 8, ¿cómo ver estreno en vivo de la temporada final?

La serie de HBO regresa a la televisión después de casi 2 años con los últimos 6 capítulos

La última temporada de “Game of Thrones” ya está aquí y los últimos 6 capítulos de la serie fantástica se transmitirán por HBO. Inspirada en los libros de George R. R. Martin, “A Sonf of Ice and Fire”, la adaptación de David Benioff y D.B. Weiss ha sida muy anticipada por por fans.

El canal de cable premium quizo terminar a lo grande con la serie y el último capítulo fue emitido hace 2 años. Fueron dos años que los seguidores tuvieron que esperar para ver como concluye la saga, misma que será inédita para televisión.

El autor original nunca pensó que la serie de televisión tuviera tanto éxito y que alcanzara la historia de los libros. R. R. Martin ha estado trabajando en el libro final por varios años ya pero no lo ha publicado. La serie de televisión se despegó de la obra maestra ya que no tenían en que basarse y han creado sus propias conclusiones. Es muy probable que ahora el libro tenga un final diferente a lo que los fans verán en pantalla.

Datos de la octava temporada se han mantenido en completo secreto a pesar de que ya se grabó el final hace más de un año.

La temporada final se emitirá a partir del 14 de abril a las 9pm este/6pm pacífico. Para ver la serie en vivo tendrás que ser subscriptor de HBO por medio de tu operador de cable o contratarlo independientemente con la app de HBO Now.

Hora y canal de transmisión

Fecha de estreno: domingo 14 de abril

Hora: 9pm hora Este, 6pm hora Pacífico

Canal: HBO o streaming en HBO NOW, la aplicación para dispositivos