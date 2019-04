El Mercado de planes de salud de Nueva York o NY State of Health ofrece planes asequibles y ayuda para inscribirse

La inscripción en un plan de salud a través de NY State of Health se puede realizar en cualquier momento del año para personas calificadas. Nueva York abrió su Mercado de planes de salud, llamado NY State of Health en octubre de 2013. La experiencia única de adquisición de seguros médicos del Mercado ofrece planes de salud integrales de alta calidad a precios asequibles. NY State of Health es el único lugar en el que los neoyorquinos pueden calificar para recibir ayuda para pagar la cobertura.

Elegir un plan de seguro de salud es una de las decisiones más personales para un individuo o una familia, y al principio puede parecer difícil de entender, razón por la cual NY State of Health ofrece ayuda durante todo el año para inscribirse. Eso incluye ver todas las opciones para encontrar un plan que se ajuste a su presupuesto y sus necesidades de atención médica.

Y afortunadamente, en Nueva York, la inscripción está abierta durante todo el año para aquellos que son elegibles para Medicaid, Child Health Plus y el Plan Essential.

En el NY State of Health, el Plan Essential, que se lanzó en 2016, es una de las mejores opciones porque ofrece un seguro de salud asequible y de calidad para adultos que trabajan, que tienen ingresos más bajos pero no califican para Medicaid.

“El Plan Essential, que creó Nueva York, es tan importante como su nombre lo indica, porque brinda una cobertura de salud de calidad para casi 800,000 personas”, dijo Jonah Bruno, portavoz del Departamento de Salud de Nueva York.

Su importancia, explicó Bruno, es que el Plan Essential ofrece los mismos beneficios integrales que otros planes de salud calificados y está disponible por $ 20 al mes o completamente gratis, sin deducibles anuales y con bajos costos para el bolsillo, dependiendo de la elegibilidad de ingresos que NY State of Health puede ayudarlo a determinar.

Usted puede averiguar si califica para un plan de cobertura médica estatal.

¿Cómo solicitar el plan Essential?

Puedes inscribirte en cualquier momento del año.

Visite el sitio web de NY State of Health

Llame a servicio al cliente: 1-855-355-5777 para encontrar un asistente certificado en persona cerca de su hogar o trabajo

¿Quién es elegible para inscribirse en el Plan Essential?

El Plan Essential está disponible para consumidores elegibles entre las edades de 19 a 64 años con ingresos entre $ 16,754 y $ 24,280.

El Plan Essential cubre a los adultos que no son elegibles para Medicaid y tienen ingresos de hasta $ 24,000 para un de hogar de una persona, $ 32,480 para un hogar de dos, $ 40,840 para un de hogar de tres o $ 49,200 para un de hogar de cuatro.

El Plan Essential tiene una prima mensual de $ 20 o $ 0 dependiendo de los ingresos, y no hay deducibles y costos para el bolsillo de los consumidores.

Opciones de seguro de salud asequibles y de calidad disponibles a través de NY State of Health

NY State of Health ofrece varios planes de salud de calidad y de bajo costo, que se ajustan a sus necesidades y a su presupuesto. Eso incluye Medicaid, Child Health Plus, que son planes de salud calificados y el Plan Essential.

De acuerdo con el Departamento de Salud, durante el Período de Inscripción Abierto de 2019, la inscripción a través del Mercado fue la más alta de la historia (más de 4.7 millones de neoyorquinos inscritos en un plan de salud del Mercado), lo que resultó en un aumento en la inscripción para cada condado en todo el estado. Esto muestra lo fácil que es inscribirse y que los neoyorquinos desean una cobertura de salud asequible y de calidad.

Opciones de planes de salud

Todos los planes ofrecidos a través del NY State of Health cubren las visitas al médico: estancias hospitalarias, cuidados de emergencia, atención a la maternidad y al recién nacido, servicios de salud mental y trastornos por abuso de sustancias, medicamentos recetados, servicios y dispositivos de rehabilitación y habilitación, servicios de laboratorio, servicios preventivos y de bienestar, manejo de enfermedades crónicas y pediatría dental y de la vista. Los servicios preventivos son siempre gratuitos.

Obtenga más información en NYStateofHealth.ny.gov