Padre Solalinde llama a Jorge Ramos insolente por confrontar a AMLO

No cuestiono ni la libertad de expresión, ni el cuestionamiento que podemos hacer. Siempre he tenido respeto a periodistas y comunicadores a quienes considero aliados. No, no es el qué, sino el cómo de Jorge Ramos. Uno puede ser firme sin ser agresivo. El respeto es para todos.

— Alejandro Solalinde (@padresolalinde) April 13, 2019