7 consejos para tener éxito en tus citas online

Pero, ¿cuál es su tasa de éxito? Y¿cómo se pueden aumentar las probabilidades de encontrar el amor por internet?

Millones de personas en todo el mundo buscan el amor en internet.

De acuerdo con Online Dating Statistics & Facts -una web dedicada al análisis del mundo de las citas online– este tipo de apps tienen unos 91 millones de usuarios a nivel internacional. Sin embargo, muchos de ellos nunca llegan a conseguir una cita.

En Reino Unido, una encuesta llevada a cabo por YouGov -una empresa de estadísticas y de estudios de opinión pública- sugiere que aunque el 10% de la población total del país utiliza estos servicios online, menos de la mitad de ellos tuvo una cita con alguien que conoció a través de una app.

Zoe Strimpel, historiadora en la Universidad de Sussex y autora de The Man Diet (La dieta del hombre), y Suzie Hayman, consejera sentimental, reunieron varios consejos que pueden ayudar a los interesados a conseguir la atención que buscan.

1. No tengas citas porque te sientas obligado a ello

Getty Images Regla número uno: no tienes por qué hacerlo si no quieres hacerlo.

Si no te apetece, para. Si no te gusta alguien, no vuelvas a verlo.

“Probar” es fatal. Nos debilita, nos cansa y estimula sentimientos negativos sobre nosotros mismos y sobre los demás.

2. Confía en tus instintos

Getty Images Si ves que algo no funciona o no te fías de tu cita, actúa de inmediato.

Si detectas que algo no va bien en algún momento, tómatelo en serio.

A veces se siente la tentación de pensar: “es mi culpa”. Al contrario: probablemente será del otro.

3. Estudios recientes sugieren que en cuanto a mensajes, menos es más

Getty Images Apuesta por la calidad más que por la cantidad. Unas pocas conversaciones de calidad es más probable que te hagan sentir mejor que decenas de interacciones superficiales.

Chatear con cientos de personas al mismo tiempo, por ejemplo, con todas las conexiones que hayas podido hacer en internet en una semana, produce cansancio mental.

Invierte tus palabras y tu tiempo en aquellas personas con las que disfrutas chateando y con quienes te parecen más prometedores.

4. Las citas son cuestión de probabilidades, así que ve a las apps que tengan más usuarios

Getty Images Es más probable encontrar a alguien en un lugar con mucha gente que si te vas solo al desierto. En el mundo de las apps pasa lo mismo.

Evita servicios de citas online especializados. Ve a aquellos en los que hay un mayor volumen de gente.

Las citas son un juego de probabilidades. Así que si quieres encontrar diamantes en bruto, hay que buscar mucho y necesitas mucho material en el que hacer esa selección. No te creas esas apps que dicen que solo tienen diamantes pulidos entre sus miembros. No es cierto. No existen atajos.

5. Busca amigos primero

Getty Images La amistad es un punto de partida excelente para una relación.

Las mejores relaciones suelen suceder cuando se comienza como amigos y luego se pasa a ser pareja.

Y además, un amigo nuevo puede acabar presentándote a tu futura pareja.

6. Se flexible

Getty Images ‘No eres mi tipo para nada’ – ‘¡Tú tampoco!”

Puedes pensar que sabes lo que te atrae, pero…

Si eres demasiado selectivo, quizá te estés perdiendo a la persona adecuada, aunque de antemano y por su aspecto no tenga nada que ver con tu pareja ideal sobre el papel.

7. Se cuidadoso y sensato

Getty Images Las apps de citas online pueden ser divertidas y dar buenos resultados, pero no puedes dejar de lado el sentido común.

Una desventaja de conocer personas por internet es que no se suelen tener personas conocidas en común, de modo que al principio, la información que tenemos sobre la otra persona es mínima.

Haz caso si saltan alarmas que avisan que hay algo en la otra persona que no acaba de encajar.

Si la persona con la que quedas te pide dinero o cambia de planes continuamente, mejor bloquéala y deja de tener contacto con ella.

No te dejes atrapar en montañas rusas emocionales.

Este texto es una adaptación del programa de la BBC You & Yours sobre cuestiones relacionadas con el consumo.

