¿Cuál es el mejor día de la semana para tener sexo?

Conocer este truco puede aumentar el fuego de tu relación sexual

Así como programas un día para visitar a un familiar o salir de compras, también puedes programar un día para tener una experiencia de placer. Y el día recomendado es el ¡Jueves!

Y si no lo crees, pues ya está comprobadísimo por la London School of Economics and Political Science de Reino Unido, como el mejor día para unirte en placer con tu pareja.

Lo mejor, es que desde la primera hora del día puedes comprobarlo. Incluso, esta es la mejor hora para hacerlo porque los niveles de testosterona en el hombre están elevados y el estrógeno en la mujer se intensifica 5 veces más. Lo que quiere decir que tu líbido estará en su punto clímax.

Y para completar la buena suerte que te brinda este día de la semana, otro estudio de esta misma facultad indica que ¡también es el mejor día en el trabajo!

Piénsalo: iniciar la jornada con un buen sexo; llegar con ánimo al trabajo y tener la mejor de las suertes en tu productividad diaria. Y para completar este combo feliz, ¡el próximo día es viernes y comienzo del fin de semana!

Así que, no esperas más, y el próximo jueves acaba con la curiosidad y disfruta de este increíble truco.