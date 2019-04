El candente bikini azul metálico de Iggy Azalea

La sexy rapera tiene predilección por los bikinis que marcan que dibujan y marcan toda su anatomía

Iggy Azalea sabe lo que tiene y no le da pena mostrarlo o sacudirlo, incluso, en las redes sociales. La joven rapera ha regresado a la música y lo ha hecho con “Sally Walker” un tema que ha sido sensación no solo en YouTube sino también en el resto de plataformas digitales. Pero no por el éxito y renacer de su carrera musical su público deja pasar sus más candentes imágenes.

Hace unas horas en Instagram apareció una fotografía de Iggy Azalea posando con un impactante bikini de color azul metálico, por obvias razones en relación a la tela, esta marca y dibuja toda su anatomía mostrando nuevamente la sensualidad de la cantante.

Muchas de estas imágenes ilusionan a sus seguidores, porque así como Alexa Dellanos, Iggy Azalea suele borrar algunas de sus publicaciones, así que muchas veces solo los verdaderos fan tienen o resguardan una copia de este tipo de fotografías que desaparecen de las publicaciones de la artista.

Los tres ángulos de primer impacto de Alexa Dellanos, con el más diminuto de sus bikinis

Myrka Dellanos en medio de las críticas recalca que su hija, Alexa Dellanos, es para ella un “regalo de Dios”

Jennifer López aparece con un nuevo conjunto deportivo, y las curvas de sus leggins se roban las miradas