Khloé Kardashian no ha hecho privado su Instagram (al menos no a propósito)

Confirman que la joven Kardashian no ha retomado su romance con Tristan Thompson, luego de que estuvieron juntos en el cumpleaños de su hija True

Que no cunda el pánico: Khloé Kardashian no ha decidido cerrar al público su cuenta de Instagram en un arrebato de ira por el escrutinio al que ha estado sometida en los últimos días tras optar por reunirse con su ex Tristan Thompson para celebrar juntos el cumpleaños de su hija en común True.

En realidad, la estrella televisiva no ha tomado recientemente ninguna decisión relacionada con sus redes sociales y ella ha sido la primera sorprendida al enterarse de que desde este martes por la mañana sus seguidores no podían acceder a su perfil de Instagram.

“No tengo ni idea de cómo o por qué mi cuenta se ha vuelto privada. Ni siquiera sé cómo se hace algo así. Gracias por avisarme. Voy a intentar arreglarlo. Es muy raro“, ha explicado Khloé en un comentario que ha escrito en respuesta a la publicación de una página de fans que se había hecho eco de los cambios en la configuración de su Instagram.

Dicho y hecho. Khloé ha conseguido solucionar el problema y sus fans ya pueden acceder de nuevo al contenido de su perfil para ver las imágenes y vídeos que ha venido compartiendo de la celebración con que conmemoró este fin de semana el primer año de vida de su pequeña.

