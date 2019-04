Se acaban a Adamari López de ‘Un nuevo día’ por vestido con ‘mangas kilométricas’

Algunos se cuestionan si es un enemigo que viste a la presentadora de Telemundo

Adamari López es una de las presentadoras favoritas de los latinos en Estados Unidos gracias a su participación en “Un nuevo día” de Telemundo. La famosa ha sido inspiración para muchos y gracias a su buena vibra contagia a todos para despertar de buen humor.

En días recientes la chaparrita ha sido blanco de críticas por su vestuario en el matutino. Muchos de los fans se preocupan por Adamari, que es muy bella y que no le sacan el mejor provecho con los vestidos que porta.

“No me gusta como te queda ese vestido. Discúlpame. Tu eres muy bajita y las mangas muy largas”, una fan expresó su preocupación.

“Dios mío, ¿pero quién la viste? Hay ropa para todo tipo de cuerpos”, otra fan comentó.

“La persona que asesora a Adamari López es su peor enemiga. La mayoría de los vestidos inadecuados para su cuerpo. Deben ayudarla a resaltar sus atributos y que use vestidos y ropa adecuada a su estatura y peso. Ella es muy linda y carismática”, otro seguidor expuso.

“Yo no entiendo porque a ella la visten tan horrible con lo bella que es. Jamás he visto a ninguna conductora del programa tan mal vestida como a Ada. El vestido lindo, pero Dios, no para ella. Esas mangas kilométricas se nota que le quedan súper largas”, dijo otra admiradora.

“Mi niña yo te amo, pero ese vestido no”, otra admiradora agregó.

“Adamari, no dejes que te vistan con ropa más grande”, otro usuario puso.

Y aunque la mayoría de comentarios fueron a la persona encargada de elegir la ropa de Adamari, también hubo quienes criticaron la pose de López.

“Horrible, se para mal, muy jorobada”, observó un seguidor.

“¿Estás cansada Ada? Dale vida a tu vestuario con una parada o pose elegante. El vestido no lo es todo, es tu actitud”, aconsejó otro fan.