En lencería: Maite Perroni se mostró más atrevida y sensual en Instagram

Para seguir con el color blocking uno de los diseñadores mexicanos q se sumó con su talento fue @benitosantosoficial me fascinó la forma de conjugar dos colores básicos de una forma tan original y classy , less is always more !!!! Ame este total look con labios rojos que nunca fallan @zulalfo utilizo nuestro @lbelonline favorito de larga duración y esta slick ponytail de mi @gabrielsamra que ya es un clásico entre nosotros . Se acuerdan de mi vídeo de… vas a querer volver ? pues retomamos esa idea y creo q nunca falla. La joyería de @bravoclavello con rubíes y esmeraldas que voló desde NY a Miami para darle el toque final todo orquestado por mi @danireyesoficial 👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼