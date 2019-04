Las revelaciones de la versión censurada del informe sobre la trama rusa en las elecciones de Estados Unidos

El Congreso de Estados Unidos conoció este jueves una versión censurada del informe del fiscal especial Robert Mueller que confirma que no encontró indicios de conspiración criminal entre Trump y Moscú

Lo que en Estados Unidos ya conocen como el “informe Mueller” son más de 400 páginas llenas de tachaduras y fragmentos en negro sobre la injerencia rusa en las elecciones que ganó Donald Trump en 2016.

El Congreso de Estados Unidos (y casi a la vez, el resto del mundo) conoció este jueves una versión censurada del reporte íntegro del fiscal especial Robert Mueller.

El informe afirma que no encontró indicios de conspiración criminal entre Trump o su equipo con Moscú durante aquellas fechas, pero asegura que no pudo llegar a una conclusión legal sobre si el presidente obstruyó o no la justicia.

“Estoy teniendo un buen día. No hubo colusión. No hubo obstrucción”, aseguró Trump tras la difusión del documento sobre la investigación de casi dos años de Mueller.

Estas son algunas de las conclusiones extraídas del informe:

1. Trump intentó que despidieran a Mueller

El informe asegura que Trump llamó al entonces asesor de la Casa Blanca, Don McGahn, y le ordenó que “el fiscal especial fuera apartado” de la investigación.

“McGahn recordó cómo el presidente lo llamó dos veces a su casa y le ordenó que llamara a Rosenstein [fiscal general adjunto] y le dijera que Mueller tenía conflictos que le impedían actuar como fiscal especial”, cita Mueller tras mantener entrevistas con el exasesor.

McGahn aseguró que Trump fue más directo en su segunda llamada y le recordaba diciendo frases como “Mueller tiene que irse” o “Llámame cuando lo hagas”.

Getty Images Trump intentó que se despidiera al fiscal especial, Robert Mueller, según el informe difundido este jueves.

“McGahn entendió que el presidente estaba diciendo que Rosenstein debía despedir al fiscal especial”, se lee en el informe.

McGahn le dijo a Mueller que se sintió entonces “atrapado” porque no quería seguir la orden de Trump, por lo que decidió finalmente dimitir de su puesto.

2. No hubo obstrucción porque algunos “se negaron a cumplir órdenes” de Trump

Precisamente, Mueller hace referencia a las negativas a cumplir órdenes por parte de personas cercanas a Trump como el motivo principal de que fracasara la obstrucción a la justicia.

“Los esfuerzos del presidente para influir en la investigación fueron en su mayoría infructuosos, pero eso se debe principalmente a que las personas que rodearon al presidente se negaron a cumplir órdenes o acceder a sus solicitudes”, señala el informe.

AFP El fiscal general, William Barr, dijo ante periodistas que el informe de Mueller señala una decena de episodios que involucraban a Trump y que fueron investigados por una posible obstrucción a la justicia.

El documento destaca también cómo tras más de un año de negociaciones, Trump se negó a mantener una entrevista personal con el equipo de Mueller.

El mandatario respondió a preguntas escritas pero se negó a responder nada relacionado con una posible obstrucción a la justicia, según el informe.

3. Trump: “El fin de mi presidencia”

Según el informe difundido este jueves, cuando el exfiscal general Jeff Sessions informó a Trump de que se había nombrado un fiscal especial para investigar la supuesta injerencia rusa, el mandatario se recostó en su silla y dijo: “Oh, Dios mío. Esto es terrible. Este es el fin de mi presidencia”.

“Se suponía que debías protegerme”, le recriminó Trump, quien utilizó una grosería hasta en dos ocasiones para definir su situación.

“Todo el mundo me dice que si te llega uno de estos fiscales independientes, arruina tu presidencia. Llevará años y años y yo no podré hacer nada. Esto es lo peor que me ha pasado”, afirmó entonces, según el documento.

4. Sin pruebas de que Trump le dijera a Cohen que mintiera

El exabogado personal de Trump, Michael Cohen, aseguró que si mintió en su declaración ante el Congreso en 2017 fue porque Trump le “dejó claro” que quería que lo hiciera.

Getty Images Michael Cohen aseguró que Trump y su abogado intentaron intimidarlo para que no compareciera ante el Congreso.

Pero el informe de Mueller dice: “Con respecto a las declaraciones falsas de Cohen ante el Congreso, si bien hay evidencia de que el presidente sabía que Cohen proporcionó un testimonio falso sobre el proyecto de la Torre Trump Moscú, las pruebas disponibles no establecen que el presidente dirigiera o apoyara el falso testimonio de Cohen”.

Cohen fue declarado culpable de mentir al Congreso cuando declaró que los intentos por construir esta torre en Rusia habían terminado en enero de 2016. Después reconoció que las negociaciones siguieron hasta junio del mismo año, en plena campaña electoral.

En una comparecencia ante la Cámara de Representantes el pasado mes de febrero, Cohen se disculpó por sus anteriores declaraciones falsas, que según él fueron “revisadas y editadas” por los abogados de Trump.

Minutos antes de la difusión del informe, el fiscal general, William Barr, reconoció ante periodistas que el documento señala 10 episodios que involucraban a Trump y que fueron investigados en busca de una posible obstrucción a la justicia.

Además, reiteró que el informe confirma que no hubo colusión entre Trump y Rusia, como ya desveló una primera versión del documento difundida a finales de marzo.

Barr explicó que los tramos censurados tienen como objetivo no interferir en el trabajo de la comunidad de inteligencia o en la integridad de casos judiciales que aún están activos.

Los demócratas en el Congreso, sin embargo, exigieron acceder a un informe completo no censurado y solicitaron que Mueller testifique ante la Cámara.

“Estoy teniendo un buen día. No hubo colusión. No hubo obstrucción “, dijo Trump tras en un acto público en la Casa Blanca tras conocerse el informe

“Esto nunca debería haber ocurrido… y nunca debería pasarle de nuevo a otro presidente”, agregó poco después de publicar en Twitter: “Juego terminado”.

