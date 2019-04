Marelene Favela se defiende y niega ser una mujer tan “sangrona”

La actriz y protagonista de telenovelas le responde directamente a su público a través de YouTube

A través de su canal de YouTube la actriz protagonista de telenovelas Marlene Favela leyó los comentarios y las preguntas de su público, algunas tuvieron respuestas verbales claras, otras solo recibieron cierto grado de afirmación.

El vídeo en cuestión revela qué es lo que sus seguidores asumen de ella. Las preguntas las obtuvo a través de su cuenta de Instagram. La respuesta del público ante la dinámica hizo que la actriz se sorprendiera pero también se asustara, sobre todo por la responsabilidad que conlleva ser tan querida, admirada y digna de imitar para algunos.

El primer comentario que compartió en el vídeo es el que le aseguran que tiene cara de “sangrona“, pero asumen que probablemente es un pan de Dios. Marlene Favela admitió que ya en el pasado le han hecho ese comentario, directamente. Ella afirma no ser tan “sangrona“, es más reservada, sobre todo cuando no conoce a la gente. Sin embargo, no se considera un pan de Dios.

Aquí puedes ver su vídeo completo.

Noelia: “No acepten criticas constructivas de alguien que no ha construido nada”