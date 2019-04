Profesor que intentó quemar Catedral de San Patricio tenía pasaje sin regreso de Nueva York a Roma

Pagó $2,800 dólares a última hora para viajar ayer en la tarde a Italia

El profesor Marc Lamparello fue acusado de varios cargos, incluyendo intento de incendio provocado, luego de ser atrapado la noche del Miércoles Santo entrando a la Catedral de San Patricio con varios galones de gasolina, líquido para crear fuego y encendedores.

Lamparello (37), residente de Hasbrouck Heights y profesor de la Universidad Seton Hall en Nueva Jersey, también fue acusado de peligro temerario, invasión y varias violaciones de los códigos de la ciudad que involucran el transporte de materiales inflamables en lugares públicos, dijo a los periodistas el Comisionado Adjunto de Inteligencia y Contraterrorismo de NYPD, John Miller.

Ayer los policías lo llevaron a Bellevue Hospital Center para una evaluación psiquiátrica.

El miércoles las cámaras de seguridad capturaron su minivan dando vueltas por la cuadra de la catedral, a la que finalmente ingresó a las 7:55 pm con parafernalia asociada con la creación de incendios, a la vista de todos los agentes.

Previamente, la noche del Lunes Santo, horas después del incendio masivo en la catedral Notre Dame en París, la policía detuvo a Lamparello en el interior de la Catedral del Sagrado Corazón en Newark (NJ), porque se negó a irse cuando estaban cerrando la iglesia, reportó New York Post.

“Oh no, no me voy. Ésta es la casa de Dios. Debe permanecer abierta”, dijo Lamparello a la policía, según el alguacil del condado Essex, Armando Fontoura. Luego se tiró al suelo entre dos bancos, se resistió al arresto y se metió en un altercado con dos alguaciles adjuntos.

Por ese hecho, fue acusado de conducta desordenada, violación desafiante y obstrucción. Más tarde fue liberado, tras ser evaluado por los médicos.

El miércoles temprano, antes de dirigirse a Nueva York, Lamparello reservó un vuelo para Roma (Italia) que saldría a las 5:20 p.m. el jueves, pagando $2,800 dólares, dijo Miller. El pasaje era sólo de ida.

El aeropuerto de Roma sirve a El Vaticano, capital del catolicismo mundial. No está claro cuál era el motivo del viaje de Lamparello, quien es estudiante de un doctorado en filosofía en CUNY y ha trabajado como profesor adjunto en Lehman College en El Bronx, según el portal de la institución.

Una portavoz de Lehman dijo que Lamparello será despedido como resultado de su último arresto.