Hispana amaba el pasado criminal de su novio, quien la atacó con un hacha y mató a su amiga

El sujeto dejó el arma en uno de los accesos del edifio de NYCHA

El sábado por la tarde que el Departamento de Policía de Nueva York comenzó la “cacería” de un sujeto ubicado como Jerry, quien atacó con un hacha y dejó al borde de la muerte a su novia Angela Valle, una madre de 21 años, .

Sin embargo, la amiga de Valle, Savannah Rivera, de 20 años –embarazada y con un hijo de tres años–, no sobrevivió al ataque con la misma arma y murió casi degollada, según reportes de PIX11 y New York Post.

Jerry Brown, de 34 años, fue detenido la madrugada del domingo por ambos ataques en las Bushwick Houses en Brooklyn.

El sujeto enfrenta a varios cargos, incluyendo asesinato en segundo grado, intento de asesinato en segundo grado y dos cargos de posesión criminal de un arma, dijo la Policía el domingo por la mañana.

PIX11 habló con que el sujeto, quien dijo no recordar lo que pasó. Dijo que lo único que recordaba era haber intentado obtener la medicación en un hospital, porque afirma que padece una enfermedad mental, dijo ser esquizofrénico y bipolar.

Confesó que era un paciente en las instalaciones de Salud Mental de South Shore en Staten Island y que había estado en otras instalaciones mentales, incluso en Florida.

“Alguien me despertó… Me desperté en el suelo. Entraba y salía de estar consciente. Estaba en el suelo, en el pasillo de un edificio”, afirmó. “Me desperté y estaban tratando de arrastrarme. Me golpearon la cabeza, me rompieron los labios y me cortaron la mano”.

El sujeto tiene un perfil en Facebook bajo el nombre de “Grim Creepa”, se reportó. La novia incluso compartió en esa red social la imagen de su novio, a quien llamó “Señor 187”, relacionado al artículo del Código Penal de California con el homicidio, indicó el Post.

El sujeto incluso preguntó a PIX11 si su novia estaba bien. La respuesta fue que ella estaba al borde la muerte y el lloró.