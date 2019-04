Eduardo Yáñez no piensa buscar a su hijo y desea que su nieto “no salga igual” a su padre

El actor sigue en problemas familiares

Han pasado ya casi dos años de que Eduardo Yáñez Jr. acusó a su padre Eduardo Yáñez de golpeador de mujeres y racista, y las cosas no parecen ir mejor.

El actor de 58 años habló de su relación con su primogénito, con el que no concuerda. “Habemos gentes (sic) chapadas a la antigua que pensamos diferente”

Yañez, que se vio involucrado en un amargo conflicto con el periodista de Univision Paco Fuentes precisamente por preguntas al respecto de su hijo, se abrió con TV Azteca.

“No, nos vemos mi hijo y yo, yo siento que él cree todavía que la vida le debe algo o que yo le debo algo”, expresó.

“Es su decisión y de su familia, si está o no en contacto conmigo. Yo traté pero pues no le voy a estar rogando… además él me hizo ching** a mí, yo no le hice ni madres”, agregó el actor, famoso por su temperamento.

“Yo le di educación, no es la mejor pero sí ‘no le robes a nadie’… “De momento yo no lo voy a buscar”, agregó.

Yáñez Jr. ha seguido exhibiendo públicamente a su padre como un supuesto “abusador” de mujeres. Aún así, su padre le desea lo mejor.

“¿Qué le deseo?, ¿Qué le deseas a un hijo?… de lo que yo le deseo la vida ya le dio un niño hermoso. Espero que ese niño no le salga como me salió a mí ese cab***”.